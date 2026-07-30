Los impactantes videos de la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España

La frontera entre España y Marruecos vivió este jueves una jornada de caos por el ingreso masivo de migrantes a través de Ceuta.

La frontera entre Ceuta y Marruecos quedó desbordada este jueves luego de que miles de personas se concentraran en la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para intentar ingresar a la ciudad autónoma española.

Poco antes del mediodía, una multitud comenzó a avanzar por el paseo marítimo de Fnideq en dirección al paso fronterizo. La movilización estuvo integrada por jóvenes, familias con bebés, menores, adultos mayores e incluso personas con movilidad reducida. Los migrantes avanzaron caminando, corriendo y también en motos y automóviles, ocupando buena parte del centro de la ciudad marroquí sin que la presencia de las fuerzas auxiliares lograra contener el desplazamiento.

A unos 500 metros del paso fronterizo, un cordón policial bloqueó el acceso por la ruta. Sin embargo, muchos grupos optaron por desviarse hacia las colinas cercanas o lanzarse al mar con la intención de llegar a Ceuta nadando.