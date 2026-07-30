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Los impactantes videos de la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España

La frontera entre España y Marruecos vivió este jueves una jornada de caos por el ingreso masivo de migrantes a través de Ceuta.

MDZ Mundo

Piden cerrar la frontera española con Marruecos por la entrada masiva de migrantes.

Piden cerrar la frontera española con Marruecos por la entrada masiva de migrantes.

EFE

La frontera entre Ceuta y Marruecos quedó desbordada este jueves luego de que miles de personas se concentraran en la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para intentar ingresar a la ciudad autónoma española.

Poco antes del mediodía, una multitud comenzó a avanzar por el paseo marítimo de Fnideq en dirección al paso fronterizo. La movilización estuvo integrada por jóvenes, familias con bebés, menores, adultos mayores e incluso personas con movilidad reducida. Los migrantes avanzaron caminando, corriendo y también en motos y automóviles, ocupando buena parte del centro de la ciudad marroquí sin que la presencia de las fuerzas auxiliares lograra contener el desplazamiento.

A unos 500 metros del paso fronterizo, un cordón policial bloqueó el acceso por la ruta. Sin embargo, muchos grupos optaron por desviarse hacia las colinas cercanas o lanzarse al mar con la intención de llegar a Ceuta nadando.

Mirá todos los videos de la llegada de migrantes de Marruecos a España

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