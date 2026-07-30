Una ciudad de España pidió cerrar la frontera con Marruecos por la masiva llegada de migrantes

Las autoridades de Ceuta, en España, solicitaron la declaración de emergencia nacional y el despliegue del Ejército en la frontera con Marruecos.

La ciudad autónoma de Ceuta solicitó al Gobierno de España el cierre "urgente e inaplazable" de la frontera con Marruecos, además del despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional, tras una nueva entrada masiva de migrantes registrada durante las últimas horas.

La decisión fue adoptada por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, que celebró una reunión extraordinaria y urgente ante lo que definió como un "salto cualitativo" en la presión migratoria sobre la ciudad. Durante la jornada, miles de jóvenes marroquíes se dirigieron hacia la frontera entre Castillejos, en Marruecos, y Ceuta, con la intención de ingresar en territorio español.

Piden cerrar la frontera española con Marruecos por la entrada masiva de migrantes. EFE Según constató la agencia EFE, cientos de personas lograron superar las barreras de protección en un momento en que la zona no contaba con presencia policial. Además de los intentos de ingreso por la valla fronteriza, las autoridades locales señalaron que también se registraron cruces a pie por el espigón del Tarajal, uno de los puntos que conecta ambos territorios.

Frente a este escenario, la Junta de Portavoces acordó solicitar al Ejecutivo español el cierre temporal de la frontera y la declaración de emergencia nacional, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad.

El órgano también reclamó un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la protección de la frontera y preservar la seguridad ciudadana. En paralelo, las autoridades transmitieron un mensaje de tranquilidad a la población.