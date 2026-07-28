El Mundial que cambió la forma de mirar las ciudades

Estadios, turismo, transporte y grandes obras muestran cómo el Mundial 2026 transformó las ciudades y dejó una huella que va mucho más allá del fútbol.

Miami, Los Ángeles, Dallas (foto), Nueva York y Ciudad de México, entre varios, muestran las distintas caras urbanas de las ciudades sedes del Mundial 2026: grandes inversiones, estadios reutilizados, turismo , transporte y celebraciones masivas.

El Mundial 2026 convirtió 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México en escenarios de turismo, arquitectura y urbanismo. Miami proyectó hasta US$ 1.300 millones de impacto y España registró un fuerte aumento en las búsquedas de vuelos desde China. Estadios e infraestructura mostraron que reutilizar grandes obras también transforma las ciudades.

El estadio Estadio BC Place Vancouver (Canadá) se inauguró en 1983 y las renovaciones hechas para el reciente Mundial la convirtieron en una impresionante pieza de arquitectura. fifa.com Miami: siete partidos y hasta US$ 1.300 millones Miami Gardens, donde está el Hard Rock Stadium, recibió siete partidos. El estadio tuvo una inversión superior a US$ 700 millones en mejoras previas y la estimación de impacto económico vinculada al Mundial llegó hasta US$ 1.300 millones, según proyecciones citadas por medios locales. Otra estimación, de Oxford Economics, calculó unos US$ 650 millones de actividad económica directa por los siete encuentros.

El contexto turístico ya era extraordinario. Miami-Dade recibió 28,3 millones de visitantes en 2025, que generaron un impacto económico total de US$ 32.200 millones. El Mundial llegó así a una ciudad que ya tenía una de las industrias turísticas más fuertes de Estados Unidos, en lugar de intentar crear un destino desde cero.

Estadios existentes en lugar de ciudades nuevas El Mundial 2026 utilizó 16 estadios y 104 partidos, pero una de sus particularidades fue que no obligó a construir una nueva generación de grandes estadios desde cero. El torneo aprovechó infraestructuras existentes, entre ellas el SoFi Stadium de Los Ángeles, el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el AT&T Stadium de Dallas y el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

El estadio Los Ángeles ha sido el más nuevo de todos en el reciente Mundial de fútbol (inaugurado en 2020) y por sus características también ha sido escenario de conciertos de Taylor Swift y Ed Sheeran, entre otros. fifa.com En México, la estrategia fue todavía más evidente: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey utilizaron estadios ya existentes y adaptados para el torneo. El Estadio Azteca, convertido en uno de los grandes símbolos arquitectónicos del Mundial, fue renovado para recibir partidos. El torneo volvió a demostrar que una gran infraestructura deportiva puede tener una vida mucho más larga que un único evento.