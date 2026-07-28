El Mundial que cambió la forma de mirar las ciudades
Estadios, turismo, transporte y grandes obras muestran cómo el Mundial 2026 transformó las ciudades y dejó una huella que va mucho más allá del fútbol.
El Mundial 2026 convirtió 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México en escenarios de turismo, arquitectura y urbanismo. Miami proyectó hasta US$ 1.300 millones de impacto y España registró un fuerte aumento en las búsquedas de vuelos desde China. Estadios e infraestructura mostraron que reutilizar grandes obras también transforma las ciudades.
Miami: siete partidos y hasta US$ 1.300 millones
Miami Gardens, donde está el Hard Rock Stadium, recibió siete partidos. El estadio tuvo una inversión superior a US$ 700 millones en mejoras previas y la estimación de impacto económico vinculada al Mundial llegó hasta US$ 1.300 millones, según proyecciones citadas por medios locales. Otra estimación, de Oxford Economics, calculó unos US$ 650 millones de actividad económica directa por los siete encuentros.
El contexto turístico ya era extraordinario. Miami-Dade recibió 28,3 millones de visitantes en 2025, que generaron un impacto económico total de US$ 32.200 millones. El Mundial llegó así a una ciudad que ya tenía una de las industrias turísticas más fuertes de Estados Unidos, en lugar de intentar crear un destino desde cero.
Estadios existentes en lugar de ciudades nuevas
El Mundial 2026 utilizó 16 estadios y 104 partidos, pero una de sus particularidades fue que no obligó a construir una nueva generación de grandes estadios desde cero. El torneo aprovechó infraestructuras existentes, entre ellas el SoFi Stadium de Los Ángeles, el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el AT&T Stadium de Dallas y el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
En México, la estrategia fue todavía más evidente: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey utilizaron estadios ya existentes y adaptados para el torneo. El Estadio Azteca, convertido en uno de los grandes símbolos arquitectónicos del Mundial, fue renovado para recibir partidos. El torneo volvió a demostrar que una gran infraestructura deportiva puede tener una vida mucho más larga que un único evento.
El verdadero legado: turismo, transporte y espacio público
Las ciudades también tuvieron que resolver un problema menos visible: cómo mover a millones de personas. Miami organizó conexiones mediante transporte público hacia el Hard Rock Stadium, con puntos de acceso vinculados al Metrorail, Brightline Aventura y otros nodos de transporte. El objetivo fue reducir la presión sobre las carreteras durante los días con partidos de fútbol.
En México, el resultado económico fue más desigual. Reuters calculó que el Mundial aportó menos de lo esperado: 13 de los 104 partidos se jugaron en el país y algunas estimaciones redujeron el impacto sobre el PIB a entre 0,4% y 0,5%. También se estimaron unos 100.000 empleos temporales, 10% menos de lo previsto inicialmente.
Madrid: la ciudad como escenario final
El Mundial 2026 terminó lejos de las sedes oficiales, pero Madrid protagonizó una de las mayores imágenes urbanas del torneo. Tras la consagración de España, cerca de un millón de personas se concentraron en la capital para recibir a la selección y celebrar el título en las calles.
El efecto también alcanzó al turismo internacional. Después de la victoria española, las búsquedas de vuelos desde China hacia España se dispararon: las consultas de Shenzhen a Barcelona llegaron a multiplicarse 33 veces respecto de la hora anterior, mientras las búsquedas de Chongqing a Madrid aumentaron 90% interanual. El Mundial 2026 terminó demostrando que una ciudad puede ganar visibilidad turística incluso sin haber sido sede de un solo partido.
FUENTE: FIFA, Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Miami Gardens, Reuters, South China Morning Post.