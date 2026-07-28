Xuxa puso histéricos a todos: mirá los impactantes diseños que usó

El diseño textil también fue protagonista en el espectáculo que Xuxa brindó para sus nostálgicos fans este fin de semana. Mirá como lució a sus 63 años.

La icónica figura de la televisión despidió una era con piezas vanguardistas llenas de brillo y volumen.

El universo de la moda fue protagonista en el inicio de la gira despedida de Xuxa. La diva brasileña desplegó un recorrido estético lleno de nostalgia, donde destacaron vestuarios futuristas y diseños modulares. La puesta combinó estructuras de alto impacto visual que repasaron las distintas etapas de su extensa trayectoria artística en la televisión.

El vestuario con la falda al estilo anillo de Saturno, una nueva versión de uno de sus clásicos diseños. Foto: Instagram @xuxameneghel Ciencia ficción y estructuras modulares La propuesta estilística, ideada por los creativos Michelly X y Jota Ferreira, se caracterizó por la versatilidad de cada pieza. Una de las creaciones principales incluyó una especie de armadura dorada con hombreras marcadas y un casco a juego, la cual mutaba a medida que avanzaba la lista de canciones para sumar una órbita rígida alrededor de la cintura, algo que se vio en sus atuendos en los primeros años de su icónico programa televisivo para niños.

Xuxa sorprendió con arriesgados vestuarios futuristas en su espectáculo en São Paulo. Foto: Instagram @xuxameneghel Un gran espaldar con forma de estrella destacado por unas puntas metálicas completaba el conjunto dorado metálico en una de sus canciones. La temática intergaláctica contó con un diseño plateado, el que usó en la apertura, cubierta de cristales, espejos geométricos en el pecho y sus clásicas botas altas con bordados minuciosos que aportaron brillo constante bajo la impactante iluminación este sábado 25 de julio en Allianz Parque en São Paulo.

El vestuario futurista con el que inicia y finaliza el show. Foto: Instagram @samueldiniz El regreso de las icónicas hombreras de fines de los años ochentas Uno de los puntos clave en la dirección estética de la gira fue el rescate de elementos que definieron su estilo en las décadas de 1980 y 1990. Las hombreras sobredimensionadas, una marca registrada que la conductora había dejado de lado durante años, reaparecieron adaptadas a los lenguajes visuales contemporáneos.

Estas estructuras de gran volumen combinaron a la perfección con distintas pelucas que evocaron su estilo de los años noventas, tocados elaborados y las infaltables botas bucaneras. La combinación logró recrear la imagen clásica que marcó a toda una generación de espectadores en América Latina, adaptándola a los estándares de producción de 2026.