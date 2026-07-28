Xuxa puso histéricos a todos: mirá los impactantes diseños que usó
El diseño textil también fue protagonista en el espectáculo que Xuxa brindó para sus nostálgicos fans este fin de semana. Mirá como lució a sus 63 años.
El universo de la moda fue protagonista en el inicio de la gira despedida de Xuxa. La diva brasileña desplegó un recorrido estético lleno de nostalgia, donde destacaron vestuarios futuristas y diseños modulares. La puesta combinó estructuras de alto impacto visual que repasaron las distintas etapas de su extensa trayectoria artística en la televisión.
Ciencia ficción y estructuras modulares
La propuesta estilística, ideada por los creativos Michelly X y Jota Ferreira, se caracterizó por la versatilidad de cada pieza. Una de las creaciones principales incluyó una especie de armadura dorada con hombreras marcadas y un casco a juego, la cual mutaba a medida que avanzaba la lista de canciones para sumar una órbita rígida alrededor de la cintura, algo que se vio en sus atuendos en los primeros años de su icónico programa televisivo para niños.
Un gran espaldar con forma de estrella destacado por unas puntas metálicas completaba el conjunto dorado metálico en una de sus canciones. La temática intergaláctica contó con un diseño plateado, el que usó en la apertura, cubierta de cristales, espejos geométricos en el pecho y sus clásicas botas altas con bordados minuciosos que aportaron brillo constante bajo la impactante iluminación este sábado 25 de julio en Allianz Parque en São Paulo.
El regreso de las icónicas hombreras de fines de los años ochentas
Uno de los puntos clave en la dirección estética de la gira fue el rescate de elementos que definieron su estilo en las décadas de 1980 y 1990. Las hombreras sobredimensionadas, una marca registrada que la conductora había dejado de lado durante años, reaparecieron adaptadas a los lenguajes visuales contemporáneos.
Estas estructuras de gran volumen combinaron a la perfección con distintas pelucas que evocaron su estilo de los años noventas, tocados elaborados y las infaltables botas bucaneras. La combinación logró recrear la imagen clásica que marcó a toda una generación de espectadores en América Latina, adaptándola a los estándares de producción de 2026.
Fantasía teatral al estilo del cine de culto
El momento de mayor teatralidad llegó con un conjunto de inspiración circense y fantástica. La artista apareció en escena lucieron un saco de rayas verticales en blanco y negro, al estilo Beetlejuice, decorado con apliques en tres dimensiones de golosinas, donas, chocolates y paletas de helado, combinado con un corsé metálico gris y negro. Este estilismo fue completado magníficamente con una enorme galera de copa alta siguiendo el mismo motivo. Esta especie de Xuxa Wonka lució una peluca rojiza con bucles y se apoyó en dos cetros intervenidos con dos helados de utilería.
Tanto en el inicio del show como en el final, la emblemática artista lució un diseño absolutamente futurista en color blanco con detalles en negro, unas hombreras como pétalos enormes, capucha, grandes gafas metalizadas y una larga cola de una tela volátil que le daba una impronta etérea al elevarse varios metros sobre el suelo al descender y ascender a la majestuosa nave espacial, réplica de la famosa escenografía de su programa, ubicada en lo alto del escenario. La puesta en escena llenó de nostalgia a un público que se emocionó con cada canción.
El despliegue estético no estuvo solo en el vestuario, sino también en una monumental escenografía que incluyó el esperado regreso de su icónica nave espacial que recorrió de punta a punta el estadio. Su público vibró al ritmo de clásicos inolvidables como "Ilarié", "Dulce Miel" y "Luna de Cristal", entre otros hitazos. El espectáculo combinó pantallas de alta tecnología, la reaparición de las paquitas de distintas épocas y un vibrante cuerpo de baile caracterizados por diseños que también recordaron lo que miles de niños vieron en la pantalla a finales de los ochenta y durante toda la década de los años noventa.