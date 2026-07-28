El pueblo de Santa Fe que parece una isla escondida entre los brazos del Paraná

Entre los brazos del Paraná y los bañados del río Salado aparece un pueblo que, visto en el mapa, parece quedar suspendido sobre el agua. Santa Rosa de Calchines ocupa una extensa franja de tierra en el corredor costero de Santa Fe y conserva un paisaje de islas, arroyos y vegetación que todavía mantiene buena parte de su aspecto natural.

La localidad pertenece al departamento Garay y se encuentra sobre la Ruta Provincial 1. Su entorno está marcado por el albardón costero, una zona elevada que permitió el desarrollo de viviendas, cultivos y caminos en medio de un territorio atravesado por humedales.

A diferencia de los grandes centros turísticos, este pueblo propone un recorrido sin apuro. El agua está presente en casi todas sus postales y la vida cotidiana mantiene una relación directa con la pesca, las actividades rurales y las tradiciones propias del litoral.

El camping y balneario comunal se encuentra a orillas del arroyo Calchines y es uno de los espacios más visitados durante los meses cálidos. El lugar permite pasar el día junto al agua, descansar bajo los árboles y disfrutar del paisaje costero.

Muy cerca aparece el parque natural La Islita, otro de los rincones donde se puede caminar, observar aves y conocer la vegetación característica de los humedales. La combinación entre arroyos, islas y zonas bajas convierte al pueblo en un destino atractivo para quienes buscan pasar varias horas al aire libre.

El arroyo Calchines forma parte del paisaje cotidiano y de las actividades recreativas del pueblo. Santa Fe Turismo

La pesca deportiva también forma parte de las actividades de la zona. El sábalo y otras especies de río mantienen una fuerte presencia en la gastronomía y en las celebraciones populares, especialmente en los parajes cercanos.

Uno de ellos es Los Zapallos, ubicado sobre el arroyo Leyes. Allí, el paisaje adquiere un carácter todavía más isleño, con caminos rurales, viviendas dispersas y sectores donde el agua determina los tiempos y las formas de traslado.

La historia que permanece junto al río

Antes de la llegada de los colonizadores, el territorio estuvo habitado por comunidades originarias. El nombre Calchines recuerda precisamente a uno de los pueblos que vivieron en esta región y que ya había sido mencionado durante la fundación de Santa Fe.

En el siglo XIX, los franciscanos comenzaron a construir el templo parroquial, que con el paso del tiempo se transformó en una de las principales referencias históricas del pueblo. El edificio fue declarado Monumento Histórico Provincial y todavía ocupa un lugar central dentro de la localidad.

El recorrido puede continuar por la plaza San Martín, diseñada con influencias del estilo francés, y por la capilla rural San Antonio, levantada en 1902. También se encuentra el Museo Histórico Aníbal Bergallo, donde se reúnen documentos y objetos relacionados con el pasado local.

Estas construcciones permiten descubrir otra dimensión de Santa Rosa de Calchines. Más allá de sus paisajes naturales, la localidad guarda las huellas de las comunidades originarias, las misiones religiosas y las familias inmigrantes que luego comenzaron a trabajar la tierra.

Sabores del litoral y turismo rural

La cercanía con el río también se refleja en la cocina. Los pescados forman parte de las cartas de comedores y espacios gastronómicos, acompañados por preparaciones sencillas vinculadas con la tradición costera.

Durante enero se realiza la Fiesta del Islero, uno de los eventos culturales más importantes de la zona. La celebración pone en valor la identidad isleña, la producción local y la música del litoral, con el chamamé como uno de sus grandes protagonistas.

Santa Rosa de Calchines también cuenta con propuestas de turismo rural. En los alrededores funcionan estancias, granjas y alojamientos donde se organizan actividades como cabalgatas, recorridos por huertas, avistaje de aves, pesca, kayak y salidas hacia las islas.

La oferta incluye hoteles, cabañas y bungalows instalados en sectores cercanos al agua. Algunos establecimientos permiten pasar el día, mientras otros ofrecen alojamiento para extender la escapada durante todo el fin de semana.

Una escapada para descubrir la costa santafesina

El principal atractivo del pueblo no está concentrado en un solo lugar. Aparece en los caminos junto a los arroyos, en las embarcaciones, en la sombra de los árboles y en las construcciones que recuerdan distintas etapas de su historia.

La visita puede combinarse con otros destinos del corredor de la Ruta Provincial 1, como Cayastá y Helvecia. Sin embargo, Santa Rosa de Calchines merece una parada propia por la particularidad de su geografía y el ambiente tranquilo que conserva.

No es exactamente una isla, pero el agua la rodea lo suficiente como para cambiar por completo su paisaje. Entre el Paraná, los bañados y los pequeños parajes costeros, este pueblo muestra una de las caras más naturales y menos conocidas de Santa Fe.