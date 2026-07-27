Entre las llanuras bonaerenses se esconde un pueblo ideal para una escapada

En medio de la llanura bonaerense existe un pueblo donde un vagón que alguna vez recorrió los túneles de Buenos Aires terminó convertido en un bar rodeado por árboles y caminos rurales. Se trata de Berdier, una localidad del partido de Salto que propone una escapada marcada por la tranquilidad, la comida casera y las historias del ferrocarril.

Ubicado a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires , Berdier conserva pocas cuadras, edificaciones antiguas y una escala que permite recorrerlo sin apuro. La estación ferroviaria, la plaza Islas Malvinas Argentinas, el Club Pedro Marzano y diferentes espacios culturales forman parte de sus principales puntos de interés.

El pueblo nació formalmente el 15 de febrero de 1910, después de que la familia Berdier cediera las tierras necesarias para construir la estación. La llegada del tren impulsó el traslado de granos, lana y otros productos, además de atraer a familias de inmigrantes que comenzaron a instalarse en la zona.

La imagen más particular de Berdier se encuentra debajo de los árboles. Allí permanece un antiguo vagón del subte porteño transformado en espacio de degustación de cerveza artesanal.

La estación ferroviaria recuerda los años en los que el tren impulsaba la actividad económica del pueblo .

El coche perteneció a la Línea A y fue fabricado en Alemania durante la década de 1930. Después de circular durante años bajo las calles de Buenos Aires, fue adquirido por una familia y trasladado hasta este pueblo, donde comenzó una vida completamente diferente .

Dentro del vagón funciona el taproom de Beerdier, un emprendimiento que produce cerveza artesanal en la propia localidad. La propuesta incluye variedades rubias, rojas, negras e IPA, servidas en un entorno que conserva parte del mobiliario y la estructura original del antiguo coche.

La escena resume buena parte del atractivo del lugar: un vehículo ligado al movimiento de la gran ciudad detenido ahora frente al horizonte pampeano, sin bocinas, túneles ni estaciones repletas de pasajeros.

Comida casera y sobremesas sin apuro

La gastronomía es otro de los motivos para organizar una escapada a Berdier. En el pueblo funcionan restaurantes de campo y emprendimientos familiares donde la propuesta se apoya en platos abundantes, ingredientes regionales y recetas sencillas.

Uno de ellos es Puesto Las Golondrinas, un restaurante que ofrece comida casera dentro de un ambiente rural. La experiencia no se limita al almuerzo: el entorno invita a extender la sobremesa y disfrutar de un ritmo muy distinto al de los centros urbanos.

Berdier también desarrolló una identidad asociada con la elaboración artesanal de quesos, chacinados y productos de panadería. Entre esos sabores aparece la tortita negra, que se convirtió en uno de los emblemas gastronómicos de la localidad.

La preparación combina una masa suave con una capa generosa de azúcar negra que se carameliza durante la cocción. Es una receta simple, pero su vínculo con las panaderías y reuniones del pueblo ayudó a transformarla en una de las excusas para conocer el destino.

La estación que recuerda los años de mayor movimiento

Antes de que la tranquilidad definiera a Berdier, el ferrocarril sostenía buena parte de su actividad. La localidad llegó a contar con alrededor de 2.000 habitantes y reunió almacenes, talleres, comercios, fábricas y servicios vinculados con la producción agropecuaria.

Con la pérdida de los servicios ferroviarios, muchas familias comenzaron a marcharse y el número de habitantes disminuyó. La estación, sin embargo, permaneció como uno de los testimonios más visibles de aquella época.

Actualmente, caminar por sus alrededores permite observar el trazado que organizó el crecimiento del pueblo. Las vías, los edificios bajos y las calles arboladas componen una postal típica de las localidades bonaerenses nacidas alrededor del tren.

También se pueden conocer antiguas construcciones, el Centro Cultural Trekatum y la plaza principal. No hace falta seguir un circuito rígido: las distancias son cortas y gran parte del encanto está en recorrer las calles, conversar con los vecinos y detenerse frente a los edificios que todavía conservan su aspecto original.

Cómo llegar a Berdier

Berdier pertenece al partido de Salto y se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad cabecera. Desde Buenos Aires, el viaje en auto puede realizarse por las rutas nacionales 7 y 31, dependiendo del punto de partida y del recorrido elegido.

Antes de viajar conviene verificar los días y horarios de los restaurantes, la cervecería y los emprendimientos locales. Al tratarse de un pueblo pequeño, algunos espacios abren principalmente durante los fines de semana o mediante reserva previa.

Berdier no busca competir con los grandes destinos turísticos de la provincia. Su atractivo está en otro lugar: una estación detenida en el tiempo, recetas artesanales, mesas sin apuro y un antiguo vagón que cambió el ruido del subte por el silencio del campo.