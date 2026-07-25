El pequeño pueblo cerca de Córdoba donde el río, los senderos y el silencio ayudan a desconectar

No hace falta viajar demasiado lejos de la ciudad para cambiar el ruido por el canto de los pájaros. A unos 50 kilómetros de Córdoba capital aparece La Paisanita, un pequeño pueblo del Valle de Paravachasca rodeado de vegetación, caminos de tierra y paisajes que invitan a bajar el ritmo.

La localidad se encuentra a solo 10 kilómetros de Alta Gracia y es atravesada por el río Anisacate. A lo largo de sus márgenes se forman playas agrestes de arena y sectores tranquilos donde es posible sentarse a descansar, tomar unos mates o simplemente escuchar el agua correr entre las piedras.

A diferencia de los destinos serranos más concurridos, este pueblo conserva un perfil sencillo. No hay grandes edificios ni una extensa zona comercial, sino casas dispersas entre los árboles, calles de tierra y un entorno donde la naturaleza sigue marcando el ritmo cotidiano.

Uno de los mayores atractivos de La Paisanita es la posibilidad de disfrutar del paisaje sin depender de una lista interminable de actividades. Caminar junto al río, detenerse bajo la sombra de los árboles o recorrer sus senderos serranos alcanza para transformar una escapada corta en una verdadera pausa.

La zona también permite realizar cabalgatas, paseos en bicicleta, safaris fotográficos y avistaje de aves. La combinación entre el bosque serrano, el río y la tranquilidad de sus caminos convierte al pueblo en un buen destino para quienes buscan pasar varias horas al aire libre.

Los caminos de tierra y el bosque serrano convierten al pueblo en un refugio para respirar naturaleza. Córdoba Turismo

Entre sus postales más reconocibles aparece un pequeño mirador con forma de hongo, construido en medio del río. La estructura se convirtió en uno de los símbolos del lugar y ofrece una imagen particular dentro del paisaje natural.

Durante los meses cálidos, las playas y los sectores poco profundos del Anisacate atraen a quienes buscan refrescarse. En otoño e invierno, en cambio, el plan cambia: las caminatas, los almuerzos al aire libre y las tardes junto al río permiten disfrutar de la localidad sin las multitudes del verano.

Caminos de tierra, río y tranquilidad

El acceso a La Paisanita ya anticipa el tipo de escapada que propone. Los caminos se internan entre árboles y viviendas bajas hasta llegar a los distintos sectores del río, donde el silencio solo se interrumpe por las aves y el movimiento del agua.

Ese entorno preservado convierte al pueblo en una alternativa para pasar el día o quedarse un fin de semana. La oferta de alojamiento se compone principalmente de cabañas y casas serranas, muchas de ellas rodeadas de vegetación y alejadas de las zonas más transitadas.

La cercanía con Alta Gracia también permite combinar el viaje con una visita a sus museos, restaurantes y edificios históricos. Sin embargo, quienes llegan a La Paisanita suelen elegir permanecer junto al río y aprovechar el clima tranquilo que distingue a la localidad.

No se trata de un destino cargado de atracciones artificiales. Su encanto está en lo simple: caminar sin apuro, encontrar una playa solitaria y respirar el aire de las sierras a pocos kilómetros de la capital provincial.

Por eso La Paisanita aparece como uno de esos lugares ideales para una escapada improvisada. Entre senderos, agua y vegetación, este pequeño pueblo demuestra que todavía es posible desconectarse cerca de Córdoba sin organizar un viaje demasiado largo.