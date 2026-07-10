El Mundial de las rutas de Mendoza
De la cordillera al Valle de Uco, estas 11 rutas forman la selección ideal para recorrer Mendoza en invierno, donde cada kilómetro regala una nueva postal.
Mientras Estados Unidos, México y Canadá reciben al Mundial 2026, Mendoza presenta su propia selección campeona. Son once rutas que atraviesan montañas nevadas, viñedos, lagos, ríos y paisajes únicos. Un equipo donde cada jugador demuestra que los mejores recuerdos no siempre están en el destino, sino en el camino.
La defensa que custodia los grandes paisaje s
Toda selección necesita una última línea confiable y Mendoza la encuentra en la Ruta Nacional 7. El corredor que conecta la capital provincial con la alta montaña se queda con el arco gracias a una sucesión de paisajes que incluyen Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca y el cerro Aconcagua.
La defensa se completa con la Ruta Provincial 82, que acompaña el curso del río Mendoza rumbo a Cacheuta; el Camino de Villavicencio (Ruta Provincial 52), famoso por sus curvas panorámicas; la Ruta Provincial 173, que atraviesa el espectacular Cañón del Atuel; y la Ruta Provincial 94, puerta de entrada al Manzano Histórico.
Vino, tradición y cordillera en el mediocampo
Las rutas del Valle de Uco y de Luján de Cuyo son las encargadas de distribuir el juego. La Ruta Provincial 89 ofrece algunas de las mejores vistas de viñedos y montaña. La Ruta Provincial 86 atraviesa Gualtallary, uno de los territorios más prestigiosos de Argentina.
A ellas se suman la Ruta Provincial 15, que recorre Chacras de Coria y zonas rurales de Luján de Cuyo, y la Ruta Provincial 92, que conecta Vista Flores con Los Chacayes entre álamos, bodegas y vistas privilegiadas del Cordón del Plata.
Las rutas que juegan al ataque
Los goles llegan desde la montaña profunda. La Ruta Provincial 98 conduce hacia Laguna del Diamante, una de las joyas naturales más impresionantes de Mendoza. La Ruta Provincial 222 asciende hacia Las Leñas y los paisajes nevados de Malargüe, donde el invierno muestra toda su intensidad.
Son caminos que, más que unir puntos en un mapa, invitan a descubrir algunos de los escenarios más impactantes de la provincia donde cada ruta parece diseñada para una postal.
Por eso estas once rutas forman una selección difícil de igualar. Así como el Mundial 2026 tendrá sus figuras sobre el césped, Mendoza cuenta con sus propios jugadores de élite sobre el asfalto. Y en este campeonato, el premio es disfrutar cada kilómetro recorrido.
Así forma el equipo titular: Ruta Nacional 7, Ruta Provincial 82, Camino de Villavicencio (Ruta Provincial 52), Ruta Provincial 173, Ruta Provincial 94, Ruta Provincial 89, Ruta Provincial 86, Ruta Provincial 15, Ruta Provincial 92, Ruta Provincial 98 y Ruta Provincial 222.
Fuentes: EMETUR, Dirección Provincial de Vialidad, Reserva Natural Villavicencio, Municipios de Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Malargüe y Luján de Cuyo.