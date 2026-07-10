El Mundial de las rutas de Mendoza

De la cordillera al Valle de Uco, estas 11 rutas forman la selección ideal para recorrer Mendoza en invierno , donde cada kilómetro regala una nueva postal.

De la alta montaña a Las Leñas, las 11 rutas escénicas mendocinas forman una selección ideal donde cada camino ofrece paisajes únicos para disfrutar durante todo el año.

Mientras Estados Unidos, México y Canadá reciben al Mundial 2026, Mendoza presenta su propia selección campeona. Son once rutas que atraviesan montañas nevadas, viñedos, lagos, ríos y paisajes únicos. Un equipo donde cada jugador demuestra que los mejores recuerdos no siempre están en el destino, sino en el camino.

La defensa que custodia los grandes paisaje s Toda selección necesita una última línea confiable y Mendoza la encuentra en la Ruta Nacional 7. El corredor que conecta la capital provincial con la alta montaña se queda con el arco gracias a una sucesión de paisajes que incluyen Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca y el cerro Aconcagua.

La Ruta Nacional 7 conecta la ciudad con la alta montaña y algunas de las postales más famosas de la Cordillera de los Andes, como el cerro Aconcagua. Milagros Lostes - MDZ La defensa se completa con la Ruta Provincial 82, que acompaña el curso del río Mendoza rumbo a Cacheuta; el Camino de Villavicencio (Ruta Provincial 52), famoso por sus curvas panorámicas; la Ruta Provincial 173, que atraviesa el espectacular Cañón del Atuel; y la Ruta Provincial 94, puerta de entrada al Manzano Histórico.