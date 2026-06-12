La Selección de los colores que ayudan a crear ambientes más cálidos en invierno

Los colores marrón chocolate, terracota y verde oliva aportan calidez visual y son ideales para los hogares mendocinos en invierno.

El 2026 es un año lleno de colores cálidos y que invitan a la vida: aquí una "Selección" de colores..

Cuando llegan los días fríos, la decoración puede convertirse en una gran aliada para hacer que un hogar resulte más agradable. Muchos diseñadores coinciden en que ciertos colores transmiten una sensación de abrigo visual y bienestar. Este invierno, los protagonistas son los marrones, los colores tierra y los verdes inspirados en la naturaleza.

Embed - Colores para crear ambientes más cálidos En Mendoza, donde el invierno combina mañanas heladas, tardes soleadas y una fuerte presencia del paisaje natural, los colores pueden ayudar a que los interiores se perciban más confortables. No se trata de aumentar la temperatura real de una habitación, sino de generar una sensación visual de refugio mediante tonalidades asociadas a la tierra, la madera, la piedra y la vegetación.

Marrón chocolate: profundidad y elegancia El marrón chocolate es una de las grandes tendencias de la temporada. Su vínculo con la madera, el cuero y los materiales nobles aporta una sensación de estabilidad y sofisticación. Funciona especialmente bien en livings y dormitorios porque ayuda a crear ambientes íntimos y envolventes.

marron chocolate.webp Dentro de esta paleta de colores se destacan cuatro variantes: chocolate profundo, cacao, avellana y moka. y juntas forman la columna vertebral de una paleta cálida y atemporal.

Terracota: la calidez de los tonos tierra Inspirados en la arcilla y los paisajes áridos de Cuyo, los colores terracota aportan energía sin perder elegancia. Son ideales para sumar carácter a paredes, textiles o piezas decorativas, especialmente cuando se combinan con fibras naturales y madera clara.