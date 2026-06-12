La Selección de los colores que ayudan a crear ambientes más cálidos en invierno
Los colores marrón chocolate, terracota y verde oliva aportan calidez visual y son ideales para los hogares mendocinos en invierno.
Cuando llegan los días fríos, la decoración puede convertirse en una gran aliada para hacer que un hogar resulte más agradable. Muchos diseñadores coinciden en que ciertos colores transmiten una sensación de abrigo visual y bienestar. Este invierno, los protagonistas son los marrones, los colores tierra y los verdes inspirados en la naturaleza.
En Mendoza, donde el invierno combina mañanas heladas, tardes soleadas y una fuerte presencia del paisaje natural, los colores pueden ayudar a que los interiores se perciban más confortables. No se trata de aumentar la temperatura real de una habitación, sino de generar una sensación visual de refugio mediante tonalidades asociadas a la tierra, la madera, la piedra y la vegetación.
Marrón chocolate: profundidad y elegancia
El marrón chocolate es una de las grandes tendencias de la temporada. Su vínculo con la madera, el cuero y los materiales nobles aporta una sensación de estabilidad y sofisticación. Funciona especialmente bien en livings y dormitorios porque ayuda a crear ambientes íntimos y envolventes.
Dentro de esta paleta de colores se destacan cuatro variantes: chocolate profundo, cacao, avellana y moka. y juntas forman la columna vertebral de una paleta cálida y atemporal.
Terracota: la calidez de los tonos tierra
Inspirados en la arcilla y los paisajes áridos de Cuyo, los colores terracota aportan energía sin perder elegancia. Son ideales para sumar carácter a paredes, textiles o piezas decorativas, especialmente cuando se combinan con fibras naturales y madera clara.
Las variantes más utilizadas son terracota clásico, arcilla, canela y teja (rojizo anaranjado), Son cuatro tonos que evocan el paisaje mendocino y aportan luminosidad durante los meses más fríos.
Verde oliva: naturaleza puertas adentro
La tercera gran tendencia está representada por los verdes suaves y terrosos. El verde oliva aporta serenidad, conecta visualmente con viñedos y olivares y funciona como contrapunto perfecto para los marrones y terracotas.
Las opciones favoritas de los diseñadores son verde oliva, verde salvia y verde musgo, tonalidades que transmiten calma y ayudan a construir espacios equilibrados.
Con las variantes mencionadas -que totalizan 11- se puede formar una selección de colores inspirados en la tierra, los viñedos y los olivares, ideal para crear ambientes más cálidos en los hogares.