La cocina que se parece cada vez más al living
La nueva cocina abierta combina funcionalidad, colores suaves, muebles independientes y objetos personales para convertirse en el corazón social del hogar.
La cocina dejó de ser un espacio reservado exclusivamente para preparar comida. Las nuevas tendencias de diseño y decoración buscan integrarla con el living y convertirla en un ambiente donde cocinar, conversar, leer y compartir. Una combinación de colores cálidos, textiles, iluminación y muebles independientes permite crear espacios de hogar e interiores más personales y agradables.
Una cocina pensada para quedarse
Durante años, las cocinas abiertas fueron diseñadas principalmente para integrar visualmente los ambientes. Ahora el objetivo es dar un paso más: conseguir que la cocina tenga la misma comodidad y personalidad que un living.
La propuesta toma elementos tradicionalmente asociados a otros espacios de la casa, como sillones, lámparas de mesa, cortinas, bibliotecas y objetos decorativos. Así, el ambiente deja de sentirse exclusivamente funcional.
El color gana protagonismo
Una de las claves está en utilizar una paleta de colores que conecte la cocina con el resto de la vivienda. Tonos como verde profundo, rosa apagado, blanco cálido y madera permiten generar contraste sin que el resultado sea excesivo.
También aparece una tendencia interesante: combinar dos colores diferentes en los muebles. Esta estrategia ayuda a romper visualmente las grandes superficies de guardado y hace que la cocina parezca menos rígida.
El detalle que cambia todo
No hace falta renovar completamente una cocina para acercarse a este estilo. Incorporar una lámpara textil, sumar una silla cómoda, colocar libros en una biblioteca o exhibir cerámicas puede modificar rápidamente la percepción del espacio.
La idea central es sencilla: una cocina bien diseñada no debería obligar a elegir entre cocinar y disfrutar del ambiente. Puede ser, al mismo tiempo, práctica, relajada y social.
FUENTE: https://www.homesandgardens.com/