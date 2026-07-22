La cocina que se parece cada vez más al living

La nueva cocina abierta combina funcionalidad, colores suaves, muebles independientes y objetos personales para convertirse en el corazón social del hogar.

Las estanterías integradas en esta isla de cocina refuerzan la idea de que la cocina funciona más allá de la preparación de alimentos.

La cocina dejó de ser un espacio reservado exclusivamente para preparar comida. Las nuevas tendencias de diseño y decoración buscan integrarla con el living y convertirla en un ambiente donde cocinar, conversar, leer y compartir. Una combinación de colores cálidos, textiles, iluminación y muebles independientes permite crear espacios de hogar e interiores más personales y agradables.

Las cocinas abiertas incorporan elementos propios del living para crear ambientes más cómodos, personales y sociales. Sophie Garland Una cocina pensada para quedarse Durante años, las cocinas abiertas fueron diseñadas principalmente para integrar visualmente los ambientes. Ahora el objetivo es dar un paso más: conseguir que la cocina tenga la misma comodidad y personalidad que un living.

La propuesta toma elementos tradicionalmente asociados a otros espacios de la casa, como sillones, lámparas de mesa, cortinas, bibliotecas y objetos decorativos. Así, el ambiente deja de sentirse exclusivamente funcional.

El color gana protagonismo Una de las claves está en utilizar una paleta de colores que conecte la cocina con el resto de la vivienda. Tonos como verde profundo, rosa apagado, blanco cálido y madera permiten generar contraste sin que el resultado sea excesivo.

La cocina contemporánea incorpora muebles, textiles e iluminación propios del living para convertirse en un espacio más cálido, cómodo y pensado para compartir. Sophie Garland También aparece una tendencia interesante: combinar dos colores diferentes en los muebles. Esta estrategia ayuda a romper visualmente las grandes superficies de guardado y hace que la cocina parezca menos rígida.