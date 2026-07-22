Los pasteleros coinciden: hay que blanquear las peras para hacer la torta invertida

Pasos

Pelá las peras y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.

El gran secreto de esta receta: derretí 20 gr de manteca en una sartén y cociná las rodajas de pera durante 2 a 3 minutos por lado, sin llegar a dorarlas demasiado. Este blanqueado las vuelve más tiernas, concentra su sabor y evita que humedezcan la masa durante el horneado.

En el molde donde cocinarás la torta prepará un caramelo con el azúcar. Cuando tome un color ámbar, agregá los 40 gr de manteca y distribuí el caramelo sobre toda la base.

Acomodá las rodajas de pera sobre el caramelo formando el diseño que más te guste.

En un bowl batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

Incorporá el aceite, la leche, la vainilla y la ralladura de limón.

Agregá la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar.

Verté la preparación sobre las peras sin moverlas de lugar.

Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 45 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.