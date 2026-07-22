Los pasteleros coinciden: hay que blanquear las peras para hacer la torta invertida
Los pasteleros revelan que blanquear las peras en manteca potencia su dulzor y asegura una cobertura más caramelizada y brillante.
La torta invertida de pera es una de esas recetas que combinan una presentación espectacular con un sabor irresistible. Su base caramelizada y las peras tiernas hacen que cada porción sea húmeda, aromática y perfecta para acompañar una merienda o servir como postre. ¡Manos a la obra!
En la cocina casera existe un secreto que marca la diferencia: blanquear previamente las rodajas de pera en una sartén con manteca. Este sencillo paso potencia su dulzor natural, evita que larguen exceso de líquido durante el horneado y consigue una cobertura mucho más caramelizada y brillante.
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 15 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 120 gr de azúcar (para la base caramelizada)
- 40 gr de manteca (para la base caramelizada)
- 3 peras maduras pero firmes (para la base caramelizada)
- 20 gr de manteca extra (para blanquear las peras)
- 250 gr de harina leudante
- 180 gr de azúcar
- 3 huevos
- 120 ml de leche
- 100 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
Pasos
- Pelá las peras y cortalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
- El gran secreto de esta receta: derretí 20 gr de manteca en una sartén y cociná las rodajas de pera durante 2 a 3 minutos por lado, sin llegar a dorarlas demasiado. Este blanqueado las vuelve más tiernas, concentra su sabor y evita que humedezcan la masa durante el horneado.
- En el molde donde cocinarás la torta prepará un caramelo con el azúcar. Cuando tome un color ámbar, agregá los 40 gr de manteca y distribuí el caramelo sobre toda la base.
- Acomodá las rodajas de pera sobre el caramelo formando el diseño que más te guste.
- En un bowl batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- Incorporá el aceite, la leche, la vainilla y la ralladura de limón.
- Agregá la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar.
- Verté la preparación sobre las peras sin moverlas de lugar.
- Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 45 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá reposar la torta 10 minutos y desmoldala mientras aún está tibia para que el caramelo no se endurezca.