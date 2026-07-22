Por qué es bueno ver mariposas en las flores de tu jardín: qué significa

La presencia frecuente de mariposas en las flores del jardín es una señal positiva. Qué indica sobre el ambiente y por qué benefician a las plantas.

Encontrar mariposas entre las flores del jardín suele ser una imagen agradable, pero su presencia también puede revelar información sobre el estado del espacio verde. Cuando estos insectos aparecen con frecuencia, por lo general significa que el jardín reúne las condiciones necesarias para ofrecer alimento, refugio y un entorno favorable para distintas especies.

Las mariposas adultas llegan a las flores para alimentarse de su néctar. Gracias a su espiritrompa, una estructura alargada similar a un tubo, pueden absorber este alimento con facilidad. Por eso, los jardines con una buena diversidad de plantas en flor suelen ser especialmente atractivos para ellas.

Además de buscar néctar, algunas especies utilizan el jardín como un lugar donde descansar, protegerse del viento o depositar sus huevos. Si encuentran las plantas adecuadas para que luego se alimenten las orugas, es más probable que permanezcan en el lugar y completen allí su ciclo de vida.

Mariposas House Beautiful Las mariposas benefician a las plantas La presencia de mariposas también beneficia a las plantas. Aunque las abejas son las principales polinizadoras, las mariposas colaboran en este proceso al transportar polen de una flor a otra mientras se alimentan. De esta manera, contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales y favorecen la biodiversidad del jardín.

Si el objetivo es atraer más mariposas, conviene cultivar diferentes especies de flores que produzcan néctar durante buena parte del año. También es recomendable evitar el uso excesivo de insecticidas y conservar sectores con vegetación variada, ya que esto crea un ambiente más seguro para estos polinizadores y otros insectos beneficiosos.