Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

¿Cuántos feriados quedan en este 2026? El próximo será el 17 de agosto y permitirá que muchos argentinos realicen una escapada.

Muchos argentinos esperan ansiosos los feriados para tener un descanso. El siguiente fin de semana largo será el del 17 de agosto, día en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia del país.

San Martín fue el principal líder de la independencia de Argentina, Chile y Perú. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y cada año esa fecha se recuerda con un feriado nacional en homenaje al Libertador.

El próximo feriado se conmemora al General Don José de San Martín. ALF PONCE MERCADO / MDZ En Argentina, este feriado integra el calendario de feriados trasladables. Cuando la fecha no coincide con un lunes, el Gobierno nacional puede trasladar el descanso para favorecer la formación de un fin de semana largo, según lo establecido por la Ley 27.399.

En 2026, el 17 de agosto cae lunes, por lo que el feriado se mantiene en su fecha original. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes planean una escapada, una reunión familiar o simplemente descansar.

Como ocurre con la mayoría de los feriados nacionales, durante esa jornada no habrá actividad en organismos públicos, bancos ni escuelas. Además, muchos comercios pueden modificar sus horarios habituales y los trabajadores alcanzados por la legislación vigente que deban prestar servicios durante el feriado percibirán la remuneración correspondiente.