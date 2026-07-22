Por qué funciona y para qué sirve la mezcla de bicarbonato de sodio con jugo de naranja
Descubre cómo la mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de naranja se convierte en una solución económica y ecológica para el hogar.
Mantener la casa reluciente no siempre requiere recurrir a limpiadores costosos. Una de las alternativas ecológicas y de bajo costo que gana terreno en la rutina de limpieza es la combinación de bicarbonato de sodio y jugo fresco de naranja.
Bicarbonato de sodio y jugo de naranja
La efectividad de esta fórmula reside en la sinergia entre sus dos componentes principales. Por un lado, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador de malos olores y un pulidor suave, capaz de remover la suciedad adherida sin rayar la mayoría de las superficies.
Mientras que, por el otro, el ácido cítrico de la naranja funciona como desengrasante natural, disolviendo restos complejos y aportando una fragancia dulce e intensa.
Preparación
Para elaborar esta mezcla en pocos minutos se necesitan únicamente ingredientes habituales de la cocina. En un recipiente, verter jugo de naranja a gusto y agregar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio hasta observar la efervescencia característica.
De manera opcional, incorporar un poco de agua para rebajar la consistencia y facilitar su aplicación sobre superficies más amplias.
Esta preparación casera destaca por su versatilidad en diferentes rincones de la vivienda. Sirve para devolver el brillo al acero o loza y quita restos de jabón, ayuda a prevenir y eliminar los olores desagradables que se acumulan en las tuberías.
Además, se puede usar para remover la grasa persistente y neutralizar aromas impregnados. Por último, facilita la limpieza en azulejos, mesadas y superficies resistentes.