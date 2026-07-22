Por qué funciona y para qué sirve la mezcla de bicarbonato de sodio con jugo de naranja

Descubre cómo la mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de naranja se convierte en una solución económica y ecológica para el hogar.

Mantener la casa reluciente no siempre requiere recurrir a limpiadores costosos. Una de las alternativas ecológicas y de bajo costo que gana terreno en la rutina de limpieza es la combinación de bicarbonato de sodio y jugo fresco de naranja.

Bicarbonato de sodio y jugo de naranja La efectividad de esta fórmula reside en la sinergia entre sus dos componentes principales. Por un lado, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador de malos olores y un pulidor suave, capaz de remover la suciedad adherida sin rayar la mayoría de las superficies.

Mientras que, por el otro, el ácido cítrico de la naranja funciona como desengrasante natural, disolviendo restos complejos y aportando una fragancia dulce e intensa.

Preparación Para elaborar esta mezcla en pocos minutos se necesitan únicamente ingredientes habituales de la cocina. En un recipiente, verter jugo de naranja a gusto y agregar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio hasta observar la efervescencia característica.

El bicarbonato de sodio es un aliado de la limpieza. Fuente: Shutterstock. De manera opcional, incorporar un poco de agua para rebajar la consistencia y facilitar su aplicación sobre superficies más amplias.