Cómo quitar el sarro del inodoro con tres ingredientes de cocina: el paso a paso

Una receta casera a base de sal gruesa, detergente y bicarbonato de sodio promete erradicar las manchas y el sarro del inodoro en minutos.

A veces los productos industriales no son suficientes para sacar el sarro y el mal olor del inodoro. Para esas situaciones, un truco viral propone dejar el baño limpio utilizando tres ingredientes sencillos y accesibles: sal gruesa, detergente y bicarbonato de sodio.

Esta combinación funciona porque la sal actúa como un abrasivo suave para remover el sarro y las manchas; el bicarbonato neutraliza los malos olores y el detergente remueve la grasa y la suciedad orgánica.

Cómo preparar la mezcla para limpiar el inodoro Para prepararlo, mezclá en un recipiente dos cucharadas de sal gruesa junto con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Añadí una cucharada de detergente y revolvé hasta formar una pasta espesa. Si preferís, podés dejar reposar la mezcla durante un tiempo para que los ingredientes se integren bien.

El truco para eliminar sarro con ingredientes de la casa. Archivo Luego, aplicá la preparación dentro del inodoro, asegurándote de cubrir las paredes internas y las zonas con manchas o sarro acumulado. Para obtener mejores resultados, dejá que la mezcla actúe durante al menos 30 minutos o durante toda la noche. Finalmente, pasá la escobilla para desprender la suciedad y tirá la cadena para enjuagar.