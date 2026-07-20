Cómo quitar las manchas marrones del inodoro sin usar la escobilla

Las manchas marrones y el sarro en el inodoro tienen solución sin necesidad de frotar intensamente con la escobilla, gracias a un preparado casero.

Las acumulaciones de sarro y las persistentes manchas marrones en la porcelana del inodoro son uno de los problemas más frecuentes en el baño. Frotar con la escobilla no alcanza, sin embargo hay una solución definitiva de limpieza para esto.

Limpieza del inodoro A diferencia de otros limpiadores que solo tapan la suciedad, el ácido cítrico genera una reacción química con las sales minerales: ablanda la estructura calcárea endurecida y debilita su adherencia a la loza. Esto permite desprender las manchas sin arruinar ni rayar el inodoro.

El sarro causas manchas en el inodoro. Shutterstock Ingredientes

¼ de taza de ácido cítrico (se consigue en droguerías, farmacias o supermercados). Agua caliente (cantidad necesaria). Primero, colocar el ácido cítrico en un recipiente resistente y agregar agua caliente poco a poco mientras se revuelve hasta formar una mezcla consistente. Aplicar la preparación directo sobre las manchas marrones y bordes acartonados por el sarro.

Dejar actuar durante 30 minutos para que el ácido disuelva los depósitos calcáreos. Pasado ese tiempo, retirar con abundante agua o el agua de la descarga. El sarro saldrá prácticamente solo, si la mancha es muy vieja, se puede repetir el proceso.