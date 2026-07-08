Truco casero: para qué sirve tirar café usado en el inodoro

Este truco casero con café usado en el inodoro promete optimizar la limpieza y el mantenimiento del desagüe, actuando como neutralizador de olores.

En la mayoría de los hogares, los restos de café molido terminan diariamente en el tacho de basura sin que se tenga en cuenta su verdadero potencial de reciclaje. Sin embargo, este residuo gana terreno para optimizar la limpieza y el mantenimiento del inodoro.

Café en el inodoro: los beneficios Gracias a sus propiedades naturales, la borra de café actúa como un potente neutralizador de olores y aporta beneficios sutiles al sistema de desagüe. Si bien no reemplaza a los desinfectantes específicos, se consolida como una alternativa económica y ecológica para quienes buscan mantener un ambiente fresco sin abusar de químicos agresivos.

La borra del café neutraliza olores en el baño. La principal razón por la que este método funciona radica en la capacidad del grano de café para absorber y anular las moléculas que generan el mal olor. Al implementarlo en el inodoro, se consiguen resultados positivos.

Por un lado, se neutraliza de forma directa las emanaciones desagradables del sanitario. Se puede disminuir la pesadez ambiental típica de los espacios cerrados y se libera una fragancia suave que mejora el clima del baño de manera temporal.

Más allá de su impacto aromático, la textura granulada de la borra de café puede ejercer una acción de arrastre físico dentro de las cañerías.