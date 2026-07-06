Vacaciones de invierno: se viene una nueva edición de Turismo con aroma a café

Godoy Cruz, junto a los cuatro tostadores de café de especialidad del departamento, pone en marcha una nueva edición de Turismo con Aroma de Café. Se trata de una propuesta que invita a conocer de cerca el proceso de elaboración de esta bebida a través de visitas guiadas y degustaciones durante las vacaciones de invierno .

En esta oportunidad, la actividad está destinada a personas mayores de 18 años. Por lo tanto, quienes deseen disfrutar de los recorridos podrán hacerlo del 13 al 24 de julio.

Asimismo, cada experiencia tendrá un valor de $10.000. Este valor incluye una degustación acompañada por un maridaje con opciones dulces o saladas.

Durante los recorridos, los participantes podrán descubrir la historia del café y conocer las características que distinguen al café de especialidad. Como así también, recorrer las distintas etapas del proceso de tueste.

Además, especialistas de cada tostadero compartirán conocimientos sobre aromas, sabores y métodos de preparación. También brindarán las claves para apreciar la calidad y características de cada variedad.

Por otra parte, la iniciativa busca fortalecer el sector productivo local vinculado al café de especialidad. De esta manera, Godoy Cruz se posiciona como un referente provincial en esta actividad.

Cabe destacar que, en el departamento funcionan cuatro de los principales tostadores de Mendoza: Aconcagua Coffee Roasters, Bruno Brown, Calvi y Cumbal.

Las visitas se realizarán con el siguiente esquema:

Lunes (13 y 20 de julio): Cumbal.

Martes (14 y 21 de julio): Aconcagua Coffee Roasters.

Miércoles (15 y 22 de julio): Calvi.

Jueves (16 y 23 de julio): Bruno Brown.

Viernes (17 y 24 de julio): recorridos en los cuatro tostadores.

Cómo reservar un lugar

Es importante resaltar que, los cupos son limitados, por lo que es necesario realizar una reserva previa comunicándose por WhatsApp con el tostador elegido.

Cumbal – Figueroa Alcorta 850 – WhatsApp: 261 536-4168

Calvi – Las Heras 389 – WhatsApp: 261 560-9727

Aconcagua Coffee Roasters – Las Heras 561 – WhatsApp: 261 500-0761

Bruno Brown Fábrica – Juan Manuel Fangio 461 (lateral Acceso Sur) – WhatsApp: 261 516-7079

Finalmente, con esta propuesta, Godoy Cruz suma una nueva experiencia turística que combina gastronomía, producción local y aprendizaje. De manera tal que, se consolida al café de especialidad como uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno en Mendoza.