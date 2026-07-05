Ni esquí ni cine: experiencias fuera de lo común para hacer estas vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno suelen estar asociadas a la nieve, el cine, el teatro o las clásicas excursiones de montaña. Sin embargo, Mendoza también ofrece experiencias poco conocidas que invitan a descubrir la provincia desde otra perspectiva. Museos al aire libre, antiguas minas, recorridos inmersivos, actividades en bodegas y propuestas para toda la familia aparecen como alternativas para quienes buscan salir de los circuitos tradicionales.

A más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en la Reserva Natural Villavicencio, se encuentra uno de los sitios históricos más sorprendentes de Mendoza: las antiguas Minas de Paramillos .

El recorrido permite caminar entre las ruinas del viejo asentamiento minero fundado durante la época colonial y adentrarse en galerías subterráneas donde todavía pueden observarse vetas minerales y vestigios de la explotación realizada hace siglos.

La propuesta incluye un trekking guiado de baja dificultad, apto para toda la familia, con un recorrido de aproximadamente una hora y media. Quienes buscan una dosis extra de adrenalina pueden optar por la versión extendida, que incorpora un descenso en rappel de unos 20 metros para conectar distintos niveles de la mina.

Aunque parezca contradictorio, durante estas vacaciones una bodega mendocina propone una experiencia especialmente diseñada para las familias. En Bodega Doña Paula , ubicada en Ugarteche, los adultos recorren los viñedos y degustan cinco vinos de la casa, mientras los más pequeños participan de una actividad sensorial con vinos sin alcohol en versiones blanco, rosado y tinto.

La propuesta incluye además una experiencia de poda de la vid, un recorrido inmersivo mediante realidad virtual para conocer los distintos terroirs de la bodega y un espacio creativo donde los niños pueden pintar inspirados por el paisaje de la cordillera. El paseo finaliza compartiendo quesos, galletas y bombones de chocolate.

Precio

Adultos: $42.000.

Niños: $32.000.

Foto: @reservaculturalmaranon en Instagram

Experiencia 3: un museo donde el paisaje también es una obra de arte

En San Alberto, muy cerca de Uspallata, existe un museo que rompe con todos los formatos tradicionales. El Parque de las Artes Marañón ocupa más de 23 hectáreas en plena cordillera y combina esculturas monumentales, senderos, laberintos y obras integradas al paisaje natural.

Creado por los artistas Fausto y Yamila Marañón, el espacio invita a recorrer la montaña mientras el visitante descubre esculturas contemporáneas dialogando con las formaciones rocosas y el entorno andino.

El parque ofrece recorridos libres mediante mapas explicativos o visitas guiadas donde se profundiza la historia de cada obra y del proyecto artístico.

Precios

Visita libre: $16.000.

Visita guiada: $25.000.

Jubilados y menores desde 6 años tienen descuentos.

Más allá de la experiencia artística, el Parque Marañón propone una forma diferente de recorrer la montaña.

El museo se encuentra muy cerca del antiguo Camino del Inca y de sitios arqueológicos vinculados a las culturas originarias, por lo que la visita combina naturaleza, patrimonio e historia en un mismo recorrido.

No se trata únicamente de observar esculturas, sino de caminar entre ellas mientras el paisaje cordillerano se convierte en parte de la obra.

Cuentos que cobran vida a través del teatro y el movimiento

Otra alternativa pensada para las vacaciones de invierno es "Cuentos en Movimiento", un taller destinado a niños y niñas de 5 a 12 años que coordina la profesora de Teatro Ana Laura Belén Vivanco. La propuesta invita a que los chicos no solo lean historias clásicas, sino que las vivan a través del juego, el movimiento corporal, la expresión artística y el teatro.

En un contexto donde las pantallas ocupan gran parte del tiempo libre, el espacio busca estimular la imaginación, la creatividad y el trabajo en equipo mediante actividades que combinan literatura, dramatización y expresión plástica. Además de fomentar la creatividad, el taller promueve habilidades motrices, vocales y sociales, convirtiéndose en una opción diferente para disfrutar las vacaciones de invierno lejos de los dispositivos electrónicos.

La actividad se desarrollará en el marco de “Mejor invierno”, promovido por la Municipalidad de Luján de Cuyo. Se realizará el Martes 7 y el 14, de 16 a 17, en la Biblioteca Alberdi (República del Líbano 418, Luján de Cuyo).