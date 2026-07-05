El caso del piloto que aseguró haber sido rodeado por ovnis y que inspiró la película de Spielberg

Los ovnis volvieron a ocupar un lugar central en la conversación pública a partir de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos y ahora por el estreno de "El día de la revelación" , la nueva película de Steven Spielberg que explora distintos episodios vinculados con posibles encuentros extraterrestres.

Entre las historias que inspiraron al reconocido director aparece un caso ocurrido en México en 1975 y que, cinco décadas después, continúa generando debate entre investigadores, aficionados a la ufología y especialistas en aviación.

Se trata de la experiencia vivida por el piloto Carlos Antonio de los Santos Montiel , quien aseguró haber sido rodeado por varios objetos voladores no identificados mientras realizaba un vuelo privado rumbo a Ciudad de México.

El episodio ocurrió el 3 de mayo de 1975. De los Santos, que por entonces tenía poco más de 20 años y trabajaba como piloto de aeronaves privadas, realizaba un trayecto habitual a bordo de un avión Piper PA-24 Comanche.

Una escena de "El día de la revelación", la nueva película de Steven Spielberg.

Mientras sobrevolaba la zona del lago de Tequesquitengo, en el estado mexicano de Morelos, comenzó a percibir una extraña sensación en la aeronave. Según relataría años más tarde en distintos documentales y entrevistas, al mirar por la ventanilla observó un objeto de aspecto desconocido desplazándose muy cerca de una de las alas. Pocos segundos después descubrió que no estaba solo.

Tres ovnis alrededor del avión

De acuerdo con su testimonio, un segundo objeto apareció del lado opuesto de la aeronave, mientras que un tercero se ubicó por debajo del fuselaje. Lo que más llamó la atención del piloto fue la proximidad con la que se desplazaban y la aparente capacidad para acompañar cada movimiento del avión.

Durante años sostuvo que, por momentos, sintió que había perdido parcialmente el control de la aeronave y que los objetos parecían influir en su trayectoria.

La experiencia, según contó posteriormente, le provocó un profundo temor. Incluso llegó a pensar que no lograría regresar con vida y recordó haber pensado en su familia mientras intentaba mantener la calma.

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El misterio que nunca pudo explicarse completamente

El episodio habría durado cerca de 18 minutos. Finalmente, los objetos se alejaron en dirección a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dos de las montañas más emblemáticas de México.

Pese a las múltiples investigaciones realizadas a lo largo de los años, nunca se logró establecer con certeza qué fue lo que observó el piloto aquella tarde. Sin embargo, el caso ganó notoriedad porque no quedó limitado únicamente a su relato.

El dato que alimentó la polémica

Uno de los elementos que más interés despertó entre los investigadores surgió décadas después, cuando un operador de radar vinculado al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México aseguró públicamente que aquella jornada se registraron señales inusuales cerca de la trayectoria del avión.

Según relató en un programa de televisión mexicano, los equipos de control detectaron anomalías o "ecos" que parecían desplazarse alrededor de la aeronave.

Aunque aquella información nunca fue considerada una prueba definitiva de la presencia de objetos extraterrestres, sí contribuyó a mantener vivo el misterio.

Un caso que sigue fascinando medio siglo después

Con el paso del tiempo, el episodio de Carlos de los Santos se transformó en uno de los relatos más conocidos de la ufología latinoamericana. La combinación entre el testimonio del piloto, los presuntos registros de radar y la ausencia de una explicación concluyente permitió que el caso trascendiera generaciones y continuara despertando interés incluso medio siglo después.

Ahora, con el estreno de la nueva película de Spielberg y el renovado interés mundial por los ovnis, aquella historia vuelve a ocupar un lugar destacado entre los grandes misterios de los cielos de América Latina.