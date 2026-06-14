El ovni que acompañó a un conductor en Malargüe y quedó grabado en video

Malargüe volvió a convertirse en escenario de un episodio que alimenta el misterio y la fascinación por los ovnis . Durante las primeras horas de la madrugada del sábado 6 de junio, un conductor registró en video un extraño objeto luminoso que parecía acompañar el recorrido de su vehículo mientras transitaba por el tramo final de la ruta de ingreso a la ciudad.

El testimonio corresponde al periodista Gustavo Yañez , uno de los principales impulsores de Malargüe como destino ufológico y reconocido por haber documentado durante años diversos reportes de avistamientos en el sur mendocino. Según relató, el episodio ocurrió poco antes del amanecer, en un contexto de oscuridad total y con el cielo completamente cubierto. Fue entonces cuando una luz rojiza comenzó a llamar su atención.

"En un primer momento pensé que podía tratarse de un avión o incluso de un satélite, pero rápidamente observé comportamientos que no coincidían con ninguna de esas posibilidades", explicó.

De acuerdo con su relato, el objeto mantenía una trayectoria paralela al vehículo y parecía desplazarse a la misma velocidad durante varios kilómetros. Lo que más le llamó la atención fue la intensidad del color rojo y la aparente ausencia de sonido.

El momento más desconcertante llegó cuando, según describió, la luz realizó un desplazamiento extremadamente rápido de un sector al otro del horizonte y luego permaneció fija en el firmamento. Todo quedó registrado por la cámara de su teléfono celular.

ovni Las historias de avistamientos de ovnis en Mendoza abundan desde hace décadas. Canva

Una zona con una larga historia de avistamientos

Más allá de la interpretación que pueda tener este nuevo episodio, Malargüe ocupa desde hace años un lugar destacado dentro de los relatos vinculados a fenómenos aéreos no identificados en Argentina.

Las características geográficas del departamento suelen aparecer como uno de los factores que explican esta fama. Los amplios espacios abiertos, la escasa contaminación lumínica, la cercanía con la cordillera y la calidad de los cielos nocturnos convierten a la región en un escenario privilegiado tanto para la observación astronómica como para el registro de fenómenos inusuales.

Ese interés llevó a que durante los últimos años surgiera una propuesta de turismo ufológico que busca integrar el misterio de los avistamientos con los atractivos naturales y científicos del departamento.

Mirá el video del ovni en Malargüe

Ovni Malargüe junio 2026 El video registrado por Gustavo Yañez el sábado 6 de junio.

El corredor ufológico entre Mendoza y Chile

Uno de los hitos más recientes ocurrió -en febrero- durante el Encuentro Binacional Paso Pehuenche, cuando autoridades argentinas y chilenas impulsaron formalmente a Malargüe como destino de turismo ufológico en conjunto con la comuna chilena de San Clemente.

La iniciativa se apoya en numerosos relatos recopilados durante décadas por vecinos, turistas, puesteros y viajeros que aseguran haber observado fenómenos extraños en distintos sectores de la cordillera.

Entre los antecedentes más conocidos figura el registro fotográfico obtenido por el propio Gustavo Yañez en abril de 2013 en cercanías del Paso Pehuenche, imágenes que con el tiempo se transformaron en una referencia para quienes investigan este tipo de casos.

El fenómeno OVNI volvió al centro de la escena mundial

El interés por los fenómenos aéreos no identificados también creció a nivel internacional durante los últimos años. Parte de esa atención se produjo después de que el gobierno de Estados Unidos desclasificara distintos videos captados por pilotos militares, registros que mostraban objetos cuyo comportamiento no pudo ser explicado de manera concluyente por las autoridades.