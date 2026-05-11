Ovnis desclasificados: qué muestran los archivos del Pentágono y qué se ve en Mendoza

El viernes 8, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo pública una de las mayores desclasificaciones oficiales vinculadas a ovnis , denominados actualmente Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

El material publicado por el Pentágono incluye 26 videos, 135 fotografías, audios históricos, documentos técnicos y reportes asociados a observaciones aéreas y marítimas elevadas ante la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO). Las grabaciones fueron obtenidas mediante sensores infrarrojos instalados en plataformas militares entre 2013 y 2026, en distintas regiones del mundo.

Desde el gobierno estadounidense aclararon que la difusión tiene carácter informativo y que no implica conclusiones definitivas sobre el origen de los fenómenos registrados.

El Gobierno de los Estados Unidos difundió una de las mayores publicaciones oficiales sobre ovnis.

Entre los archivos difundidos aparecen audios y reportes históricos de la NASA, que incluyen testimonios de astronautas durante misiones espaciales.

En 1969, durante la misión Apolo 12, el astronauta Alan L. Bean reportó haber observado “destellos de luz” desplazándose en el espacio, describiéndolos como objetos que parecían “salir disparados hacia las estrellas”. Tres años más tarde, en la misión Apolo 17, otros astronautas informaron la presencia de partículas luminosas extremadamente brillantes, que compararon con fuegos artificiales.

En ese momento, las propias tripulaciones barajaron hipótesis convencionales, como fragmentos de hielo, una postura que refleja el enfoque prudente que aún predomina en el análisis científico.

Qué muestran los videos desclasificados según el análisis técnico

De acuerdo con la documentación difundida, los registros no corresponden a una única tipología. Sin embargo, se repiten ciertos patrones: objetos esféricos, orbes luminosos, formaciones triangulares de luces y estructuras detectadas solo mediante sensores infrarrojos.

Las autoridades estadounidenses remarcaron que muchos de estos casos permanecen “no resueltos” debido a la falta de datos suficientes, limitaciones instrumentales o imposibilidad de replicar las observaciones en condiciones controladas.

NASA OVNIS VIDEO 16 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La mirada desde Mendoza: coincidencias con registros locales

Para Martín Serafini, integrante del grupo Entes Lumínicos, la desclasificación resulta relevante no por lo que afirma, sino por lo que permite comparar.

Según su análisis, la mayoría de los videos difundidos en mayo de 2026 presentan características muy similares a las luminiscencias que su equipo viene registrando desde hace años en distintos puntos de Mendoza: formas esféricas u orbiculares, desplazamientos silenciosos, cambios abruptos de dirección y variaciones intensas de brillo.

Serafini destaca que la coincidencia más llamativa no es solo la forma, sino el comportamiento lumínico: pulsaciones irregulares, brillo uniforme y ausencia de estructuras aerodinámicas visibles, tanto en los registros militares como en los obtenidos en territorio mendocino.

Mendoza como escenario recurrente de fenómenos lumínicos

Las características geográficas de Mendoza -cielos despejados, baja contaminación lumínica y extensas zonas montañosas- la convierten en un punto privilegiado para la observación astronómica y la detección de fenómenos inusuales.

Según Entes Lumínicos, zonas como Uspallata o la Laguna del Diamante concentran desde hace décadas relatos y registros de luces móviles y objetos luminosos observados por residentes, turistas y montañistas. Para dichos investigadores, esta recurrencia permite construir una casuística local que hoy dialoga con archivos oficiales de alcance internacional.

Ciencia, cautela y un debate abierto

“A pesar del impacto mediático de la desclasificación, la comunidad científica mantiene una postura prudente. Muchos especialistas sostienen que una parte significativa de los casos podría explicarse por fenómenos atmosféricos, errores de percepción, tecnología experimental o limitaciones de los sensores”, detalla Serafini.

No obstante, también reconocen que algunos registros continúan sin explicación definitiva, lo que mantiene abierto el campo de estudio desde una perspectiva multidisciplinaria.

Video de ovni en Mendoza

En un video grabado en abril de este año en Mendoza y publicado en la cuenta de Instagram de Entes Lumínicos. Según señalaron: "En la grabación se observa un objeto de forma discoidal, que se desplaza de manera sostenida y luego se aleja a gran velocidad hasta desaparecer. Para mejorar la claridad del registro, se tomaron como referencia los árboles del entorno, permitiendo dimensionar mejor el movimiento y la distancia".

Además, agregaron que "se aplicó un filtro de detección de bordes, con el objetivo de descartar características propias de aves (como el aleteo) u otros elementos conocidos. El resultado refuerza la hipótesis de que no se trata de un objeto convencional".

Embed - Ovni En Mendoza

Transparencia y preguntas sin respuesta

La liberación masiva de archivos fue interpretada como un cambio de enfoque institucional: por primera vez, una gran cantidad de información antes restringida quedó disponible para el análisis público y civil.

Sin confirmar hipótesis extraordinarias, los documentos aportan datos, patrones y preguntas. Para investigadores como Serafini, el valor está en la posibilidad de cruzar información oficial con registros independientes, y seguir estudiando un fenómeno que, por ahora, sigue sin una explicación concluyente.