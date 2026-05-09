Archivos sobre OVNIs: Hoover habría mencionado a Argentina en informes del FBI

Documentos desclasificados y difundidos en los últimos años volvieron a poner en discusión uno de los temas más polémicos del siglo XX: los supuestos avistamientos de OVNIs y el interés que despertaron dentro de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Entre los documentos que circularon aparece una referencia atribuida a John Edgar Hoover, histórico director del FBI , donde se sostiene que existían suficientes reportes sobre “platillos voladores” como para considerar que podrían ser reales. Lo más llamativo del texto es que menciona que, si esas naves efectivamente existían, solo podían ser producidas por tres países: Estados Unidos, Rusia y Argentina.

El fragmento pertenece a informes de comienzos de la década de 1950. Allí puede leerse que había “un considerable interés en la electrónica” y que existían numerosos reportes “no contradichos” sobre objetos voladores no identificados (OVNIs).

En uno de los pasajes más citados, el documento afirma: “Si existen, pueden ser producidos solamente por Estados Unidos o Rusia o quizás por la República Argentina”.

La mención a Argentina generó repercusión debido al contexto histórico de la época. Durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, el país atravesaba un fuerte proceso de industrialización y desarrollo tecnológico, especialmente vinculado a la industria aeronáutica y militar.

Cabe recordar que John Edgar Hoover fue el primer director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI. Permaneció al frente del organismo durante 48 años, desde 1924 hasta su muerte en 1972.

Hoover se convirtió en una figura controvertida por las operaciones secretas realizadas durante su gestión. Sus críticos lo acusaron de perseguir disidentes políticos, activistas por los derechos civiles y opositores durante el macartismo y la Guerra de Vietnam. Incluso el entonces presidente estadounidense Harry S. Truman llegó a cuestionar públicamente el enorme poder acumulado por Hoover.

Qué dicen los documentos sobre los OVNIs

Los archivos desclasificados no confirman la existencia extraterrestre ni prueban el origen de los objetos observados. Sin embargo, muestran que el fenómeno era tomado seriamente dentro de agencias estadounidenses en plena Guerra Fría.

En los informes se habla de “flying saucers” —platillos voladores— y de la preocupación por posibles desarrollos tecnológicos avanzados. En ese contexto, Argentina aparece mencionada junto a las dos grandes potencias militares del momento.

La difusión reciente de estos documentos volvió a alimentar teorías sobre los avistamientos registrados en distintos países durante los años 40 y 50, así como el interés de los organismos de inteligencia en investigar esos fenómenos.