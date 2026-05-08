Ovnis y vida extraterrestre: Estados Unidos ya desclasificó archivos oficiales

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificadoa (UAP, por sus siglas en inglés), que, como se sabe, involucran investigaciones sobre ovnis y posible vida extraterrestre .

Así será, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros .

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en las página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".

Según se ha informado, desde hoy viernes, ya han sido liberado más de 150 documentos para se consultados en esa página oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos .

Los ovnis también son investigados en Argentina, a través de la Fuerza Aérea Argentina.

Los ovnis y los documentos

Se ha indicado que los documentos revelados provienen del departamento de Guerra, el FBI y la NASA, organismos de Estados Unidos.

Esos documentos reflejan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados, concepto que reemplazó a la categoría de ovnis, en distintos puntos de la Tierra y asimismo en misiones realizadas en el espacio. Efe