Revés para Donald Trump: jueces declaran "inválidos" aranceles en Estados Unidos

La medida fue adoptada por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Donald Trump aranceles del 10% y ahora deberá recurrir la medida.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha considerado "inválidos" los aranceles del 10% que el presidente Donald Trump introdujo temporalmente el pasado mes de febrero tras la anulación por el Tribunal Supremo de los gravámenes recíprocos masivos. La medida podrá ser recurrida pos la Casa Blanca.

La decisión, que fue adoptada por una mayoría de 2 a 1 en un dividido panel de jueces, si bien representa un nuevo varapalo para la Casa Blanca no implica la retirada del nuevo arancel de forma general ni un reembolso masivo, sino que se aplicará directamente solo a tres de los demandantes: el estado de Washington y las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun!, aunque deja abierta la puerta a que otros importadores soliciten medidas cautelares más amplias.

En su sentencia, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU considera que la promulgación de los aranceles en virtud de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones, "es inválida y los aranceles impuestos a los demandantes carecen de autorización legal".

En este sentido, la Corte señala que, en lugar de identificar los déficits de balanza de pagos, como se pretendía con ese término en 1974, la decisión presidencial se basa en los déficits de la cuenta corriente y en un análisis de "un déficit comercial considerable y grave", por lo que, a pesar de que la cuenta corriente sea relevante para los déficits de balanza de pagos, "son conceptos distintos, y la ley reconoce esta distinción.

poder judicial martillo expedientes (1).JPG Se evalúa que Donald Trump reaccione ante la medida judicial. ALF PONCE MERCADO / MDZ