Donald Trump lanzó una dura advertencia global: castigará con aranceles a países que apoyen a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump , amenazó este jueves con imponer "inmediatamente" aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán , a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde hubo "un cambio de régimen muy productivo", para reducirles aranceles y sanciones.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE.UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", alegó Donald Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también se pronunció, después de que anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, asegurando que en este país se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)", apuntó en otro mensaje en Truth Social.

Según Donald Trump , durante la actual guerra "no se ha tocado nada" de estos restos nucleares, que permanecen en "estricta vigilancia satelital".

Además, el mandatario aseguró que ya están negociando con Irán y aseguró que "muchos de los quince puntos ya han sido acordados", aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán que supuestamente era el punto de partida de las negociaciones.

"Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", subrayó.

Donald Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", además de indicar que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".