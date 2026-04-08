Fin de la escalada y reapertura del Estrecho de Ormuz: los primeros buques rompen el bloqueo tras la tregua
En el día 40 del conflicto, Washington y Teherán confirmaron un cese al fuego que pone pausa a la guerra en Medio Oriente.
En el día 40 del conflicto, Washington y Teherán confirmaron un cese al fuego que pone pausa a la guerra en Medio Oriente.
Luego de una jornada de dramatismo extremo y con el ultimátum del presidente Donald Trump al borde del vencimiento, el alivio llegó finalmente a la política internacional. En el día 40 de la conflagración que enfrentó a Estados Unidos e Israel contra Irán, ambas potencias confirmaron un acuerdo de cese al fuego por 14 días, marcando el inicio formal de un camino hacia la paz.
La confirmación llegó primero desde la Casa Blanca, donde se anunció que el equipo de seguridad nacional había aceptado los términos de una tregua temporal para evaluar los "10 puntos" presentados por el régimen iraní. Poco después, el alivio se completó con el comunicado oficial de Teherán, donde las autoridades —bajo la gestión del consejo de transición ante la situación de salud de su líder— ratificaron el cese de las hostilidades.
Este acuerdo no solo detiene los bombardeos y las amenazas de destrucción de infraestructura, sino que desactiva una crisis que amenazaba con arrastrar a la economía mundial a una depresión profunda.
La primera consecuencia tangible del acuerdo se observó en las aguas del Golfo Pérsico. Con la entrada en vigor de la tregua, se reportó el leve restablecimiento del Estrecho de Ormuz.
Los buques petroleros y barcos de carga comenzaron a transitar con normalidad tras semanas de bloqueos y ataques. Un protocolo de "paso seguro" escoltado por fuerzas internacionales garantizaría que no haya incidentes durante los próximos 14 días.
El petróleo cae por debajo de los 100 dólares
El mercado energético reaccionó de forma inmediata y contundente ante la noticia de la paz. Luego de haber rozado los 114 dólares por barril de crudo WTI el día anterior, los precios experimentaron un desplome saludable para los países consumidores.
Precio actual: El petróleo se cotiza ahora por debajo de los 100 dólares el barril.
La firma de la tregua de dos semanas ha tenido un impacto inmediato en la logística global. Este miércoles 8 de abril de 2026, el Estrecho de Ormuz registró sus primeros movimientos significativos tras días de parálisis total, permitiendo que el flujo de energía vuelva a conectarse con los mercados internacionales.
Los barcos que lideran el descongestionamiento
Según los registros en tiempo real de la plataforma MarineTraffic, dos embarcaciones marcaron el hito de la reapertura operativa durante la mañana:
Daytona Beach: El buque con bandera de Liberia fue el primero en completar el tránsito a las 06:59 UTC, luego de haber zarpado del puerto iraní de Bandar Abbas apenas una hora y media antes.
NJ Earth: El granelero de propiedad griega cruzó el estratégico paso a las 08:44 UTC, consolidando la seguridad de la vía para el transporte comercial.
Estos movimientos son seguidos de cerca por los centros de control en Houston y Teherán, bajo el nuevo protocolo de "paso seguro" coordinado por las Fuerzas Armadas de Irán durante este periodo de diálogo.
Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement— MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026
Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4
La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.
Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.
Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.
Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán.
El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasara otras dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20:00 hora de Washington (0:00).
Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice "la apertura completa, inmediata y segura" de Ormuz.
Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad.
Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.
Las Fuerzas de Defensa de Israel(FDI) informaron de al menos tres ataques de Irán sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos y Teherán.
Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", según indicaron en su canal de Telegram.
A horas del anuncio los medios iraníes informaron que el Líder Supremo, Motjaba Jamenei ordenó al ejército que implemente un alto el fuego contra Israel, aunque como contrapartida la prensa israelí informó que el ejército continúa lanzando ataques contra objetivos enemigos.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un alto el fuego inmediato entre Irán y Estados Unidos, en el marco de las negociaciones que buscan poner fin a las tensiones en la región. El entendimiento, según detalló, alcanza a todo el territorio involucrado en el conflicto, incluyendo escenarios sensibles como Líbano.
En un mensaje difundido públicamente, el mandatario paquistaní celebró el acuerdo como un “gesto sabio” de ambas partes y destacó el compromiso demostrado por sus líderes para avanzar hacia la paz. En ese sentido, expresó su “más profundo agradecimiento” tanto a Washington como a Teherán por haber optado por el camino del diálogo.
Sharif también confirmó que Islamabad será sede de una nueva ronda de negociaciones. Las delegaciones de ambos países fueron invitadas a reunirse el próximo 10 de abril en la capital paquistaní, con el objetivo de profundizar las conversaciones y avanzar hacia un acuerdo definitivo que resuelva las disputas pendientes.
With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY. I warmly welcome the…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
El jefe de Gobierno subrayó que tanto Estados Unidos como Irán han mostrado “sabiduría y comprensión” durante el proceso, manteniendo una actitud constructiva orientada a garantizar la estabilidad regional. En ese marco, valoró el rol de la diplomacia como herramienta clave para evitar una escalada mayor del conflicto.
Finalmente, el primer ministro manifestó su expectativa de que las denominadas “Conversaciones de Islamabad” permitan alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de anunciar nuevos avances en los próximos días, en un escenario que, según indicó, abre una ventana concreta hacia la resolución de una crisis prolongada.
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 9,27 %, hasta los 102,48 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar "dos semanas" el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.
Los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 10,47 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril.
El mercado del petróleo registró la mayor caída de los últimos días después de que Donald Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de "detener la fuerza destructiva que iba a enviar a Irán esta noche", si no se llegaba a un acuerdo antes de las 20 hora local, siempre que Irán acepte la reapertura del estrecho de Ormuz.
Los contratos de futuros de Wall Street suberon un 2 % este martes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi 1.000 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar dos semanas el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.
Apenas hecho el anuncio, los futuros del Dow Jones crecieron un 2,07 %, hasta los 47.780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaron un 2,08 %, hasta los 6.795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq suberon un 2,33 %, hasta las 24.938 unidades.
Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York avanzaron en las operaciones tras el cierre del mercado después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas el ultimátum a Irán si reabre el paso, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras una serie de conversaciones con autoridades de Pakistán y en medio de negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de paz en la región.
Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada luego de dialogar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar el ataque previsto contra territorio iraní. Trump condicionó la tregua a que Teherán garantice la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz.
El líder republicano sostuvo que la medida implica un “alto el fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares. En ese sentido, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada, con vistas a un entendimiento definitivo que permita consolidar la paz a largo plazo en Medio Oriente.
Trump también reveló que Irán presentó una propuesta de diez puntos que, según evaluó, constituye una base “viable” para avanzar en las conversaciones. Indicó además que ambas partes ya lograron acuerdos en la mayoría de los temas en disputa, por lo que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.
Finalmente, el presidente estadounidense consideró que el conflicto, que calificó como de larga data, está cerca de resolverse. En ese marco, expresó que es un “honor” encabezar un proceso que podría derivar en un acuerdo de paz regional, en representación tanto de Estados Unidos como de otros países de Medio Oriente.
El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.
As of now, a step forward from critical, sensitive stage ...In the next stage, respect and comity should replace rethorics and redundancy.Stay more tuned... https://t.co/jSbUBXYEbl— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026
En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía".
La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra".
El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer "vigilante, atenta y actuar con responsabilidad" ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, "como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum" dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.
"Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", dijo en un comunicado.
Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva".
EE.UU. e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.
De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.
El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.
El presidente de los Estados Unidos calificó de “totalmente ilegal” que Irán utilice a jóvenes como escudos humanos alrededor de la infraestructura energética ante posibles ataques por parte de las fuerzas comandadas por Trump.
“No se les permite hacer eso”, sostuvo ante la cadena NBC News.
A pocas horas de que se cumpla el ultimátum de Donald Trump a Irán, en el que amenazó con “borrar toda la civilización” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz, se conoció cuál sería el objetivo que las fuerzas iraníes tendrían en la mira en caso de que se concreten esas amenazas, como represalia ante un eventual ataque.
El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.
El Papa León XIV condenó las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de bombardear objetivos civiles e infraestructuras en Irán, calificándolas de "inaceptables" y subrayando que amenazar a toda la población iraní es inadmisible.
Afirmó que los ataques contra infraestructuras civiles violan el derecho internacional.
Un grupo de manifestantes en Basora, Irak, derribaron la bandera de Kuwait en el consulado kuwaití.
La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada este martes en Bagdad, tras haber sido secuestrada la semana pasada, según confirmó un funcionario iraquí. La mujer había estado detenida en la capital de Irak el 31 de marzo.
La milicia proiraní anunció en un comunicado que decidió liberarla, atribuyendo la medida a “las posturas patrióticas” del primer ministro saliente, Mohammed Shia al-Sudani. El grupo advirtió que la periodista abandone el país de inmediato tras recuperar la libertad.
Aunque la milicia no había reconocido previamente su responsabilidad en el secuestro, funcionarios estadounidenses e iraquíes la señalaban como autora. La liberación habría estado vinculada a un posible intercambio por miembros detenidos por autoridades iraquíes. Kittleson, de 49 años, es periodista independiente, reside en Roma y cubre habitualmente conflictos en Medio Oriente, especialmente en Irak y Siria.
España le recomendó a sus ciudadanos en Qatar tener a mano "agua, alimentos y medicamentos para que puedan permanecer seguros en sus hogares durante varios días si fuera necesario".
Irán habría aceptado avanzar a una negociación aceptando diez condiciones planteadas por Estados Unidos, en el marco de una propuesta diplomática que busca desactivar el conflicto. El plan fue transmitido a través de Pakistán, que actúa como mediador, y se conoció antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump, cuya fecha límite podría dar paso a una nueva escalada militar.
Según altos funcionarios iraníes, Teherán exige garantías firmes para evitar futuros ataques, el levantamiento completo de las sanciones internacionales y el cese de las operaciones militares israelíes contra Hezbolá en el Líbano. Estas condiciones forman el núcleo de una negociación compleja que busca establecer un acuerdo más amplio y duradero, en lugar de un simple alto el fuego temporal.
Como parte de la propuesta, Irán se comprometería a reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, e introduciría una tasa cercana a los 2 millones de dólares por cada buque que lo atraviese. Los ingresos serían compartidos con Omán y destinados a la reconstrucción de infraestructura dañada, mientras los medios estatales iraníes remarcan que el plan apunta a un fin permanente de la guerra, rechazando soluciones transitorias.
Este martes, en medio de las tensiones entre Donald Trump e Irán, y tras las distintas amenazas y el ultimátum que lanzó en las últimas horas, los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos habrían solicitado un juicio político contra él.
Los legisladores denuncian que la amenaza que hizo de "borrar la civilización" del país con los más de noventa millones de personas que viven en el país constituye una aberración jurídica y moral.
Irán comienza a distribuir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, según ILNA.
Luego de las amenazas de Donald Trump y a menos de 10 horas de que se cumpla el ultimátum, la República Islámica de Irán ha suspendido las comunicaciones directas con Estados Unidos de acuerdo a la información brindada por The Wall Street Journal.
Irán volvió a quedar en el centro de la tensión regional luego de que un funcionario difundiera un mensaje en video para convocar a jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas. El llamado apareció en un momento de máxima presión, con nuevas advertencias públicas de Donald Trump sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica iraní.
Donald Trump amenazó a Irán con una publicación en su cuenta de Truth Social donde indicó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". En respuesta, el presidente de Irán aseguró: "Estamos dispuestos a morir".
Donald Trump advirtió sobre una posible aniquilación de todo Irán "en una sola noche".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
Según Donald Trump, en la república islámica se ha producido un cambio "completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes", por lo que puede "ocurrir algo revolucionariamente maravilloso".
Estados Unidos bombardeó "docenas" de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jark, clave para el abastecimiento de petróleo de Irán en el estrecho de Ormuz, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a la cadena de televisión Fox.
"Estados Unidos atacó decenas de objetivos militares en la isla de Jark durante la noche", declaró al canal un funcionario estadounidense.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con apoderarse de esta isla iraní, que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán.
El tráfico ferroviario se ha interrumpido este martes en Mashhad, en el noreste de Irán, tras las amenazas del ejército israelí contra la red ferroviaria del país, informa la agencia Fars. Esta mañana, los militares israelíes han pedido a la población iraní que evite viajar en tren y que se aleje de las vías durante todo el día “por su seguridad”.
El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, conversó este martes con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un intento de "evitar un escenario catastrófico" a horas para que se cumpla el ultimátum dado por Donald Trump a Teherán.
Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty traslado a Dar y Witkoff la necesidad de "acelerar los esfuerzos" para alcanzar un entendimiento antes de que venza el plazo dado por el presidente estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.
El egipcio "subrayó la necesidad de priorizar la sensatez (...), el diálogo y la diplomacia (...) para rebajar las tensiones y evitar un escenario catastrófico del que ninguna parte será inmune", y destacó la importancia de "una solución consensuada que logre la calma y evite repercusiones generalizadas en la región", apuntó la nota.
Indicó que Abdelaty habló también con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidos para Medio Oriente, Jean Arnault, y el titular de Exteriores iraquí, Fuad Husein.
Egipto, que figura entre los más castigados económicamente por la guerra, coordina con Pakistán y otros países, como Turquía y Arabia Saudita, la mediación para alcanzar un pacto antes de que venza -a las 20 de Washington- el ultimátum del mandatario estadounidense a Teherán.
Donald Trump analiza la posibilidad de ordenar una intervención militar contra Irán en el estrecho de Ormuz si no prosperan las negociaciones indirectas que Washington impulsa con Teherán a través de Pakistán.
La prioridad para la Casa Blanca es asegurar la circulación del petróleo y evitar un shock económico en Estados Unidos. Aunque admite la dificultad de una operación de este tipo, el líder republicano considera clave recuperar el control de ese corredor marítimo.
En ese contexto, Trump dejó abierta incluso la posibilidad de cobrar un peaje a los buques petroleros que utilicen la vía, en caso de que Estados Unidos logre imponerse en el terreno.
Del lado iraní, el dispositivo defensivo está montado sobre un entramado de cinco islas —Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm— que conforman un esquema de control militar sobre el estrecho.
En esas posiciones, la Guardia Revolucionaria desplegó misiles, drones, minas submarinas y bases operativas que permiten vigilar y condicionar el tránsito de embarcaciones en corredores específicos.
El plazo fijado por Washington vence en las próximas horas: si Irán no accede a abrir el estrecho, limitar su programa nuclear y cortar el respaldo a aliados regionales, Estados Unidos podría avanzar con una ofensiva de gran escala.
A medida que el reloj avanza hacia el vencimiento del ultimátum lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Irán ha movido sus fichas diplomáticas. Según informó la agencia estatal IRNA, Teherán rechazó formalmente la propuesta de un alto el fuego temporal y, en su lugar, transmitió a Washington —vía Pakistán— una contraoferta integral para terminar con la guerra de manera definitiva.
La contraoferta iraní, a la que tuvo acceso la prensa oficial del país asiático, se estructura en diez puntos fundamentales. El documento busca alejarse de una tregua momentánea para establecer un nuevo marco de relaciones en la región, condicionado a las "propias consideraciones" del régimen.
Entre los ejes principales de la propuesta se destacan:
Fin permanente de la guerra: El rechazo a un cese al fuego temporal bajo la premisa de que solo serviría para el reabastecimiento de tropas.
Protocolo de paso seguro en Ormuz: Un mecanismo de navegación que garantice el flujo comercial, pero bajo la supervisión del "nuevo orden" iraní.
Levantamiento de sanciones: La exigencia innegociable de eliminar las restricciones financieras y petroleras que asfixian su economía.
Cese de la violencia regional: Un compromiso de no agresión que incluya a los aliados de ambas potencias.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este lunes que la fuerza aérea del país atacó la mayor planta petroquímica de Irán en el condado de Assaluyeh, en la provincia sureña de Bushehr.
Además, declaró que Israel “acaba de atacar con fuerza la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Assaluyeh”, y añadió que este importante complejo es responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní.
La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que se escucharon varias explosiones debido a ataques estadounidenses e israelíes contra complejos petroquímicos. En tanto, los medios iraníes revelaron que la situación está “bajo control” y que aún se están evaluando los daños causados por el ataque.
Fuente: NA
En una carrera contra el reloj para evitar una catástrofe global, Estados Unidos, Irán y mediadores regionales discuten un posible alto el fuego de 45 días. Según informes revelados por Axios y Reuters, este cese de hostilidades busca establecer un puente hacia el "fin permanente de la guerra", aunque las exigencias sobre el control del Estrecho de Ormuz siguen siendo el principal obstáculo.
El marco de negociación surge en un momento crítico, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre "graves consecuencias" si no se logra un consenso antes del cierre del martes.
La propuesta, que ha cobrado fuerza en las últimas horas, divide el proceso de desescalada en dos etapas fundamentales:
Fase 1 (45 días): Un alto el fuego inmediato que permitiría a las partes sentarse a negociar los términos de un cese al fuego definitivo. Este plazo podría extenderse si las conversaciones muestran avances significativos.
Fase 2 (Acuerdo Integral): Una resolución final que aborde los temas más sensibles de la agenda internacional, como el programa de uranio enriquecido de Irán y la libre circulación en el Estrecho de Ormuz.
Fuentes diplomáticas señalan a Pakistán como el arquitecto de este nuevo marco de paz. El plan propuesto por Islamabad sugiere un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo integral que debería finalizarse en un plazo de 15 a 20 días.
Sin embargo, el optimismo es moderado. Un alto funcionario iraní confirmó que Teherán no aceptará plazos impuestos (en referencia al ultimátum de Trump) y cuestionó la disposición de Washington para garantizar que la tregua sea realmente permanente. Además, el régimen persa ha sido tajante al rechazar la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, condicionando este paso vital para el comercio petrolero al éxito de un acuerdo final.
La agencia nuclear de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha confirmado el impacto de ataques aéreos cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán. La agencia detalla en un mensaje publicado en X que el impacto se produjo a 75 metros del perímetro de la instalación, pero añade que el análisis de las imágenes satelitales del 5 de abril muestra que no sufrió daños.
En una nueva fase de la ofensiva directa contra activos estratégicos, Israel confirmó haber atacado e inhabilitado Pars Sur, el yacimiento de gas natural más grande del mundo ubicado en territorio iraní. La operación, validada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, marca un punto de no retorno en la guerra de desgaste económico y militar entre ambas potencias de Medio Oriente.
Este ataque no es el primero contra esta infraestructura clave; el pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes ya habían golpeado el mismo complejo, demostrando una capacidad de precisión que pone en jaque la seguridad energética de Teherán.
Según un videomensaje difundido por la oficina de Katz, el objetivo de la incursión fue desmantelar el pulmón financiero de Irán. El ministro detalló el alcance de los daños sufridos por el régimen tras los últimos operativos:
Capacidad productiva: La planta atacada en Pars Sur es responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica de Irán.
Exportaciones en jaque: Sumando este ataque a una operación realizada la semana pasada contra otra instalación, Israel afirma haber dejado fuera de servicio infraestructuras que representan el 85% de las exportaciones petroquímicas del país.
Estado de la planta: Katz fue enfático al declarar que ambas instalaciones han quedado totalmente “inhabilitadas”.
Este lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, desestimó la presión de Washington al afirmar que "las negociaciones son incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra".
La declaración surge en respuesta a las recientes propuestas de alto el fuego y las advertencias directas de Donald Trump. Según Baghaei, Irán no cederá ante una diplomacia de coerción y mantendrá su hoja de ruta basada en la defensa de su soberanía nacional.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado este lunes la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadami, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri. “Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirma Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadami fue abatido este lunes en un ataque en Teherán y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán.
Además, afirma Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.
En paralelo, el ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hezbolá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.
“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluye su mensaje Netanyahu.
EFE
., , , . , 840 , . … pic.twitter.com/W6eDf0s43X— Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) April 6, 2026
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.
"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.
Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización”.
Luego del rescate de un tripulante gravemente herido del avión caza F-15 en Irán, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa crucial el próximo lunes 6 de abril a las 13 (hora de Washington) acompañado por miembros de las fuerzas militares desde el Salón Oval.
En un movimiento que desafía directamente la exigencia de Washington de liberar las rutas comerciales, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó una declaración que sacude los cimientos de la geopolítica energética. Según informó el diario Haaretz, la fuerza de élite iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz "jamás volverá a su estado anterior", marcando un punto de no retorno en el conflicto.
El comunicado, atribuido al mando unificado de las fuerzas navales persas, señala que Teherán está ultimando preparativos para establecer lo que denominan un "nuevo orden regional". Aunque no se especificaron las medidas operativas concretas, la terminología sugiere un cambio de doctrina en la vigilancia y el tránsito por el cuello de botella donde circula casi el 20% del petróleo mundial.
Este anuncio es visto por analistas internacionales como una respuesta directa a las condiciones impuestas por el presidente Donald Trump, quien condicionó el levantamiento de las sanciones y el cese de la ofensiva militar a que el estrecho esté "abierto, libre y despejado".
La apertura de los mercados este lunes 6 de abril de 2026 confirmó los peores temores de los analistas energéticos. El precio del petróleo crudo inició la jornada con una tendencia alcista agresiva, impulsado por la prolongación de las hostilidades en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio mundial.
El crudo estadounidense de referencia, West Texas Intermediate (WTI), registró un incremento del 1,86% en las primeras horas de operación. Con este salto, el barril se posicionó en los 113,62 dólares (aproximadamente 429,95 euros).
Este valor representa uno de los picos más altos del año, reflejando la presión sobre las reservas estratégicas de Estados Unidos en un contexto donde la administración de Donald Trump mantiene un pulso diplomático y militar con el régimen iraní.
Por su parte, el crudo Brent del Mar del Norte, referencia para el mercado europeo y global, también abrió al alza en el mercado semanal. Con una subida del 1,16%, el barril alcanzó los 110,30 dólares (aproximadamente 417,61 euros).
En medio de un escenario de guerra abierta que ya cumple 36 días, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia devastadora dirigida al gobierno de Donald Trump, asegurando que la persistencia en la ofensiva militar llevará a un desastre sin precedentes en toda la zona.
A través de sus canales oficiales, Qalibaf denunció que Estados Unidos está actuando bajo la influencia directa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que esta alianza solo conducirá a la destrucción.
"Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra", expresó el funcionario.
El líder parlamentario subrayó que la "única solución real" para detener el conflicto es el respeto a los derechos del pueblo iraní y el fin de lo que calificó como un "peligroso juego" de potencias occidentales.
Tras las fuertes amenazas del presidente de Estados Unidos, el portavoz presidencial iraní, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, realizó un posteo en su cuenta de X en el que comentó cuál sería la condición.
Según explicó, la única razón por la que Irán reabriría el flujo del estrecho de Ormuz sería si los ingresos que se generen a partir del tránsito se destinan de forma parcial a compensar los daños que sufrió el país desde el inicio de la guerra.
En medio de las fuertes tensiones en Medio Oriente, el canciller chino, Wang Yi, se comunicó con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y señaló que Beijing está a disposición para colaborar y reducir las tensiones en Medio Oriente.
Según la agencia de noticias Xinhua, Wang habría subrayado la necesidad de que ambos países defiendan la "equidad en cuestiones fundamentales" y reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos redobló sus amenazas hacía el régimen iraní y anunció el "Día de la Planta de Energía y el Día del Puente" este martes en Irán en caso de no se reabra el estrecho de Ormuz.
El anuncio deja ver la reacción que tendrá en caso de que no se cumpla este plazo donde lanzará una ofensiva coordenada hacía infraestructuras claves. Esto se da luego de que amenazara a los líderes iraníes con que los hará "vivir en el infierno" si no accedían a sus demandas.
El ejército israelí declaró el domingo que los ataques se centraron en los sistemas de defensa aérea, drones y misiles.
Dentro de los ataques, se reportó uno de ellos en el sur de Beirut, en el barrio de Jnah, ubicado frente al Hospital Universitario Rafic Hariri, administrado por el gobierno.
El ataque fue confirmado este domingo por la la Corporación Petrolera, que afirmó varios ataques en sus instalaciones operativas, mientras que una compañía petroquímicas anunciaron daños "significativos". No se reportaron heridos.
En medio de una intensa búsqueda contrarreloj por parte de las autoridades estadounidenses, Donald Trump afirmó haber frustrado un intento de Irán de capturar a ambos pilotos, señalando además que ese país había ofrecido una recompensa a la población.
Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron esta versión y sostuvieron que fueron ellas quienes impidieron el rescate, asegurando también haber derribado cuatro aeronaves.
Los pilotos de los F-15E Strike Eaglejet habían sido derribados este viernes. Por el momento no se conocieron detalles de la operación ni el nombre de los mismos, aunque Trump reveló el estado en el que fueron hallados y explicó: que "estará bien", y añadió que se refugió "en las traicioneras montañas de Irán".
El presidente añadió que en el rescate participaron "decenas de aeronaves" y que Estados Unidos había estado vigilando su ubicación "las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".
El presidente estadounidense, Donald J. Trump, afirmó que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos".
| URGENTE: El presidente estadounidense Donald J. Trump afirma que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos". pic.twitter.com/PnehT9w3Xi— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026