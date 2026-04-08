Fin de la escalada y reapertura del Estrecho de Ormuz: los primeros buques rompen el bloqueo tras la tregua

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El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, participará en próximas conversaciones con Irán

La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.

Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.

Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán.

El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasara otras dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20:00 hora de Washington (0:00).

Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice "la apertura completa, inmediata y segura" de Ormuz.

Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad.

Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.