Los objetivos secretos de Irán si Donald Trump ordena un ataque: qué blancos están en la mira

Irán ya definió sus objetivos en caso de que Donald Trump cumpla con sus amenazas.

A pocas horas de que se cumpla el ultimátum de Donald Trump a Irán, en el que amenazó con “borrar toda la civilización” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz, se conoció cuál sería el objetivo que las fuerzas iraníes tendrían en la mira en caso de que se concreten esas amenazas, como represalia ante un eventual ataque.

“Si Trump quiere caer de un agujero a otro con su locura, le hemos preparado un agujero negro del que le será imposible salir”, señalaron autoridades iraníes al medio Tasnim.

El objetivo de Irán en caso de que se concreten los ataques Además, confirmaron que, ante una “posible locura de Trump”, tendrían “preparadas algunas sorpresas”, y detallaron cuáles serían los objetivos elegidos.

“Una de ellas es la inclusión de las instalaciones petroleras de Aramco, las instalaciones de Yanbu y el oleoducto de Fujairah en la lista de objetivos de Irán. En caso de que Trump cometa un delito, Irán no dudará en imponer fuertes consecuencias a Estados Unidos y sus socios”, explicaron.