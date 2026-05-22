Quién es Monica Witt, la exmilitar de EE.UU. acusada de espiar para Irán y por quien el FBI ofrece una recompensa

La oficina del FBI en Washington anunció que ofrece una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica Witt, una exmiembro de las fuerzas armadas estadounidenses y agente de contrainteligencia.

En febrero de 2019, Witt fue acusada por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia de cargos de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de Irán.

En un comunicado el pasado 14 de mayo, el FBI dijo que sigue intentando localizar a Witt, quien, según la acusación, desertó a Irán en 2013.

"Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas", declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington.

"El FBI no lo ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero", agregó Wierzbicki.

Quién es Monica Elfriede Witt

No hay muchos detalles sobre su infancia, pero el cartel de personas buscadas por el FBI indica que Witt nació el 8 de abril de 1979 en El Paso, Texas.

Un CV publicado en el sitio web de empleo Indeed muestra que Witt se unió a la Fuerza Aérea en diciembre de 1997 y fue destinada a la Base Aérea Offutt donde trabajó como especialista en inteligencia en servicio activo en lengua persa-farsi.

Posteriormente, desde noviembre de 2003, se desempeñó como agente especial en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Afosi), en la Base Aérea Andrews en Maryland.

En su sitio web, la Afosi afirma que su misión es "identificar, explotar y neutralizar amenazas criminales, terroristas y de inteligencia contra la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa y el Gobierno de Estados Unidos".

En 2019, un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le dijo a la BBC que Witt fue dada de baja en junio de 2008 con el rango de Sargento Técnico.

Recibió numerosas condecoraciones, incluida la Medalla Aérea, otorgada por "actos de heroísmo o méritos excepcionales".

FBI En 2019, Witt fue acusada de cargos de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de Irán.

Witt dejó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en mayo de 2008.

Durante los siguientes siete meses, trabajó como consultora para Booz Allen Hamilton en Maryland, asesorando sobre "asuntos iraníes" y ofreciendo "especialización lingüística y cultural".

De noviembre de 2008 a agosto de 2010, trabajó como responsable de la sección de Medio Oriente en otra empresa contratista, Chenega Federal Systems, en Virginia.

Durante este periodo, Witt afirma que "supervisó, controló y coordinó la ejecución de operaciones de contrainteligencia de alta sensibilidad contra servicios de inteligencia extranjeros en todo el mundo".

Posteriormente, de diciembre de 2010 a mayo de 2011, trabajó en Washington con Amideast, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación internacional, entrenamiento y desarrollo de actividades en Medio Oriente.

Durante su tiempo en la organización sin fines de lucro, "presentó solicitudes para 60 candidatos iraquíes al programa Fulbright a varias universidades estadounidenses", indicaba su currículum.

El documento también decía que Witt tenía una licenciatura de la Universidad de Maryland, una maestría de la Universidad George Washington y una certificación en persa (farsi) del Instituto de Idiomas de Defensa.

La Revista de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington publicó dos artículos de Witt en 2012. En uno de ellos, criticaba a Estados Unidos por instar a los países vecinos de Irán a romper relaciones con Teherán.

Según su currículum, vivió y trabajó en países como Irak, Qatar, Jordania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán e Irán.

FBI El FBI dijo que sigue intentando localizar a Witt, quien, según la acusación presentada en 2019, desertó a Irán en 2013.

"Compartiendo información clasificada"

Según la acusación de 2019, Witt viajó a Irán en 2012 para asistir a una conferencia que criticaba los "estándares morales estadounidenses" y promovía propaganda antiestadounidense.

Regresó al año siguiente y funcionarios iraníes supuestamente le proporcionaron a Witt "bienes y servicios, incluyendo vivienda y equipo informático", para facilitar su trabajo para ellos, según la acusación.

Las autoridades alegan que posteriormente comenzó a trabajar para Teherán compartiendo información clasificada y recopilando información de inteligencia sobre antiguos colegas de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Según la imputación, su servicio militar y su empleo como contratista del gobierno le proporcionaron acceso a información "secreta y ultrasecreta" relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjeras, incluyendo los nombres reales de agentes encubiertos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia alegó en su imputación que Witt fue reclutada por Irán y que, tras desertar, supuestamente reveló a ese país "la existencia de un programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado y la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense, poniendo así en riesgo su vida", declaró el entonces fiscal general adjunto John Demers.

La fiscalía alegó que desde enero de 2012 hasta mayo de 2015, en Irán y otros países fuera de Estados Unidos, Witt conspiró con iraníes para "proporcionar documentos e información relacionados con la defensa nacional de EE.UU., con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de EE.UU. y en beneficio de Irán".

Agregó que Witt, que entonces tenía 39 años, también "creó paquetes de información para que Irán los utilizara" contra agentes del gobierno estadounidense y oficiales de contrainteligencia.

También se le acusó de haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas del gobierno estadounidense.

Al supuestamente proporcionar información al gobierno iraní, Witt "puso en riesgo información y programas sensibles y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, dijo el FBI.

"La deserción de Witt a Irán ha beneficiado a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que cuentan con elementos responsables de la recopilación de inteligencia, la guerra no convencional y el apoyo directo a múltiples organizaciones terroristas que atacan a ciudadanos e intereses estadounidenses", declaró el FBI en su comunicado.

La imputación de 2019 también acusó a cuatro iraníes de delitos de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado, como parte de un supuesto esfuerzo realizado entre 2014 y 2015 "para atacar, a través de medios cibernéticos y otros medios habilitados, al menos a ocho agentes del gobierno estadounidense, todos los cuales en algún momento trabajaron o interactuaron con Monica Witt".

BBC

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FUENTE: BBC