Estados Unidos podría eliminar la visa para argentinos: cuáles serían los requisitos
Argentina negocia ingresar al programa que permite viajar a Estados Unidos sin visa. Qué requisitos habría y cómo funcionaría la ESTA.
Argentina avanza en las negociaciones para sumarse al programa que permite viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Se trata del Visa Waiver Program, un sistema que habilita ingresos por turismo o negocios mediante una autorización electrónica y que podría comenzar a aplicarse para argentinos durante 2027.
Qué es el programa que permitiría viajar a Estados Unidos sin visa
El llamado Visa Waiver Program habilita a ciudadanos de determinados países a entrar a Estados Unidos por hasta 90 días sin realizar el trámite habitual de la visa B1/B2 en consulados o embajadas.
De todos modos, quienes viajen bajo este esquema deberán obtener previamente una autorización electrónica conocida como ESTA, un permiso obligatorio que se gestiona online antes de abordar vuelos o cruceros con destino estadounidense.
Qué países ya pueden viajar sin visa a Estados Unidos
Actualmente, más de 40 países integran el Programa de Exención de Visa. Entre ellos aparecen:
- Chile
- España
- Italia
- Francia
- Alemania
- Reino Unido
- Japón
- Australia
- Corea del Sur
- Israel
- Portugal
- Nueva Zelanda
En Sudamérica, Chile es por ahora el único país que forma parte del sistema.
Qué es la ESTA y cómo funciona
La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un control migratorio previo implementado por Estados Unidos para evaluar si el pasajero cumple las condiciones de ingreso.
El trámite se realiza completamente por internet y suele aprobarse en poco tiempo, aunque las autoridades recomiendan hacerlo al menos 72 horas antes del viaje.
La autorización será necesaria incluso para pasajeros que solo hagan escala en territorio estadounidense antes de continuar hacia otro destino.
Cuáles serían los requisitos para los argentinos
En caso de que Argentina ingrese oficialmente al programa, los viajeros deberán cumplir varias condiciones exigidas por Estados Unidos:
- Tener pasaporte biométrico o electrónico vigente
- Tramitar una autorización ESTA aprobada
- Viajar únicamente por turismo o negocios
- Permanecer hasta 90 días como máximo
- Contar con un pasaporte con vigencia mínima de seis meses posteriores al viaje
Además, cada integrante del grupo familiar, incluidos menores de edad y bebés, deberá poseer su propio pasaporte individual.
Qué cosas no permitiría este sistema
El Programa de Exención de Visa no habilita el ingreso para estudiar, trabajar o radicarse en Estados Unidos. Tampoco reemplaza permisos específicos para tareas periodísticas o actividades profesionales determinadas.
Quienes necesiten viajar por esos motivos deberán seguir solicitando las visas tradicionales correspondientes.
Qué cambiaría si Argentina entra al Visa Waiver Program
Si el país logra incorporarse al sistema, millones de argentinos podrían evitar entrevistas consulares y gran parte del trámite presencial requerido actualmente para obtener una visa de turismo.
Sin embargo, el ingreso definitivo a Estados Unidos seguirá dependiendo de la aprobación de las autoridades migratorias al llegar al país.
Además, quienes prefieran mantener una visa estampada en el pasaporte podrán continuar utilizando el esquema tradicional de solicitud.