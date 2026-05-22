Estados Unidos podría eliminar la visa para argentinos: cuáles serían los requisitos

Argentina avanza en las negociaciones para sumarse al programa que permite viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Se trata del Visa Waiver Program, un sistema que habilita ingresos por turismo o negocios mediante una autorización electrónica y que podría comenzar a aplicarse para argentinos durante 2027.

El programa Visa Waiver Program permite viajar a EE.UU. sin necesidad de tramitar una visa.

Al igual que Argentina, EEUU emitirá pasaportes con la opción X en la opción de sexo

El llamado Visa Waiver Program habilita a ciudadanos de determinados países a entrar a Estados Unidos por hasta 90 días sin realizar el trámite habitual de la visa B1/B2 en consulados o embajadas.

De todos modos, quienes viajen bajo este esquema deberán obtener previamente una autorización electrónica conocida como ESTA, un permiso obligatorio que se gestiona online antes de abordar vuelos o cruceros con destino estadounidense.

Actualmente, más de 40 países integran el Programa de Exención de Visa. Entre ellos aparecen:

Chile

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Japón

Australia

Corea del Sur

Israel

Portugal

Nueva Zelanda

En Sudamérica, Chile es por ahora el único país que forma parte del sistema.

Qué es la ESTA y cómo funciona

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un control migratorio previo implementado por Estados Unidos para evaluar si el pasajero cumple las condiciones de ingreso.

El trámite se realiza completamente por internet y suele aprobarse en poco tiempo, aunque las autoridades recomiendan hacerlo al menos 72 horas antes del viaje.

La autorización será necesaria incluso para pasajeros que solo hagan escala en territorio estadounidense antes de continuar hacia otro destino.

Cuáles serían los requisitos para los argentinos

En caso de que Argentina ingrese oficialmente al programa, los viajeros deberán cumplir varias condiciones exigidas por Estados Unidos:

Tener pasaporte biométrico o electrónico vigente

Tramitar una autorización ESTA aprobada

Viajar únicamente por turismo o negocios

Permanecer hasta 90 días como máximo

Contar con un pasaporte con vigencia mínima de seis meses posteriores al viaje

Además, cada integrante del grupo familiar, incluidos menores de edad y bebés, deberá poseer su propio pasaporte individual.

Qué cosas no permitiría este sistema

El Programa de Exención de Visa no habilita el ingreso para estudiar, trabajar o radicarse en Estados Unidos. Tampoco reemplaza permisos específicos para tareas periodísticas o actividades profesionales determinadas.

Quienes necesiten viajar por esos motivos deberán seguir solicitando las visas tradicionales correspondientes.

Qué cambiaría si Argentina entra al Visa Waiver Program

Si el país logra incorporarse al sistema, millones de argentinos podrían evitar entrevistas consulares y gran parte del trámite presencial requerido actualmente para obtener una visa de turismo.

Sin embargo, el ingreso definitivo a Estados Unidos seguirá dependiendo de la aprobación de las autoridades migratorias al llegar al país.

Además, quienes prefieran mantener una visa estampada en el pasaporte podrán continuar utilizando el esquema tradicional de solicitud.