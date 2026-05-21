Tiene 16 años, es mendocina y fue elegida para estudiar en uno de los colegios más exclusivos del mundo

Con 16 años, la mendocina Sol Ardito se prepara para vivir una experiencia que marcará su futuro: fue seleccionada para estudiar en Estados Unidos dentro del movimiento internacional UWC , una red educativa que reúne a jóvenes de distintas partes del mundo con foco en liderazgo, diversidad cultural y construcción de paz.

Tras atravesar un exigente proceso de selección organizado por UWC Argentina, Sol se convirtió en la única estudiante del país en obtener una beca para cursar el Bachillerato Internacional en UWC-USA , uno de los colegios del movimiento ubicado en el estado de Nuevo México, Estados Unidos .

La joven, que viajará en agosto, integrará una comunidad educativa conformada por estudiantes de más de 90 nacionalidades distintas y compartirá la experiencia junto a otros siete argentinos que fueron asignados a diferentes sedes de UWC alrededor del mundo.

El campus de UWC-USA tiene un fuerte enfoque en el liderazgo en la naturaleza, la diversidad cultural, la sostenibilidad y la resolución pacífica de conflictos.

United World Colleges es una red global presente en más de 18 colegios internacionales distribuidos en distintos países. El movimiento nació con el objetivo de utilizar la educación como una herramienta para promover el entendimiento entre culturas, la cooperación internacional y la construcción de un futuro sostenible.

Los estudiantes seleccionados no solo deben destacarse académicamente: también son evaluados por su compromiso social, capacidad de liderazgo, interés por el intercambio cultural y participación comunitaria.

En el caso de UWC-USA, el programa educativo tiene un fuerte enfoque en: sostenibilidad, liderazgo en la naturaleza, diversidad cultural y resolución pacífica de conflictos.

Además de cursar el Bachillerato Internacional, los estudiantes deben participar de actividades físicas, creativas y de servicio comunitario.

sol ardito Sol Ardito sueña con realizar una carrera diplomática en el futuro.

“Me gustaría dedicarme a la diplomacia”

Para Sol, la experiencia representa mucho más que una oportunidad académica. “En el futuro me gustaría dedicarme a la diplomacia, por lo que siento que será una experiencia muy enriquecedora porque podré convivir con jóvenes de mi edad de más de 90 nacionalidades distintas”, cuenta.

La estudiante mendocina también destacó el valor humano y cultural de la experiencia internacional. “Al convivir con chicos de orígenes y puntos de vista tan diversos podré ampliar mi perspectiva y también seré capaz de dar a conocer la mía siendo argentina y mendocina”.

Otro mendocino también fue seleccionado

En la misma convocatoria también fue elegido Augusto Pérez (17 años), un joven oriundo de San Martín, quien viajará a India para integrarse a otro de los colegios pertenecientes al movimiento UWC.

La selección de ambos estudiantes mendocinos refleja el crecimiento de la participación argentina dentro de estos programas educativos internacionales.

Cómo postularse a las becas UWC

Actualmente, UWC Argentina mantiene abierta la convocatoria para la próxima generación de estudiantes que deseen aplicar al programa. La inscripción permanecerá disponible hasta el 19 de julio y está destinada a jóvenes de distintas provincias del país, sin distinción de situación económica, religión, origen o afinidad política.

El proceso de selección busca perfiles diversos y pone especial atención en el potencial de liderazgo, el compromiso social y la capacidad de convivencia intercultural. Cada año, miles de jóvenes de todo el mundo participan de las postulaciones para acceder a una experiencia educativa que combina excelencia académica con formación humana y multicultural.