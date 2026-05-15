La DGE y Samsung hicieron un taller con 200 estudiantes de escuelas técnicas

La Dirección General de Escuelas ( DGE ), junto a la empresa Samsung realizó un encuentro-taller denominado Samsung Solve for Tomorrow: Design Thinking. De qué se trata y por qué es clave para los alumnos y estudiantes de Mendoza.

El taller consta de una experiencia intensiva donde estudiantes de escuelas técnicas podrán desarrollar habilidades para identificar problemáticas reales de su entorno y transformarlas en soluciones innovadoras mediante el uso de la tecnología.

La propuesta, desarrollada en la Universidad de Congreso y dictada por la empresa con sede en Corea del Sur, está orientada a estudiantes de nivel secundario técnico, entre 12 y 19 años, quienes deberán participar en equipos de hasta tres integrantes, acompañados por un docente guía, preferentemente de áreas técnicas, científicas o tecnológicas.

Durante el taller se trabajó con la metodología de Design Thinking, promoviendo el pensamiento creativo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas con impacto en la comunidad como el barrio, la escuela, el club u otros espacios.

Los organizadores explicaron que el Design Thinking es una metodología centrada en el ser humano que busca resolver problemas complejos de manera creativa y práctica y, a través de la empatía y la reiteración de procesos, se generan soluciones innovadoras que validan necesidades reales de los usuarios.

El director de Educación de Técnica y Trabajo, Claudio Dagne, participó en la actividad y explicó que es un espacio donde se trabaja sobre herramientas técnicas para los futuros profesionales. “Participan más de 190 estudiantes y docentes de toda la provincia de escuelas técnicas y centros de capacitación para el trabajo, es un encuentro que vamos a repetir durante este ciclo lectivo”, agregó Claudio Garay.

Florencia Rosas, asistente técnica del Solve for Tomorrow, dijo que la tecnología atrae a los estudiantes y en este espacio se interesan porque la pueden aplicar a la vida y sobre cualquier entorno. “Son tres horas de capacitación donde los estudiantes y docentes van a plantear los problemas y buscar soluciones disponibles. Desde Samsung buscamos que luego se implementen y llevarlas a cabo, por eso el plan es hacer un seguimiento activo con nuevos encuentros”, comentó.