La DGE y Samsung hicieron un taller con 200 estudiantes de escuelas técnicas
La DGE ofreció un taller con más de 200 estudiantes de escuelas técnicas de Mendoza. Participó la reconocida empresa Samsung.
La Dirección General de Escuelas (DGE), junto a la empresa Samsung realizó un encuentro-taller denominado Samsung Solve for Tomorrow: Design Thinking. De qué se trata y por qué es clave para los alumnos y estudiantes de Mendoza.
El taller consta de una experiencia intensiva donde estudiantes de escuelas técnicas podrán desarrollar habilidades para identificar problemáticas reales de su entorno y transformarlas en soluciones innovadoras mediante el uso de la tecnología.
Detalles del taller de la DGE con Samsung para estudiantes
La propuesta, desarrollada en la Universidad de Congreso y dictada por la empresa con sede en Corea del Sur, está orientada a estudiantes de nivel secundario técnico, entre 12 y 19 años, quienes deberán participar en equipos de hasta tres integrantes, acompañados por un docente guía, preferentemente de áreas técnicas, científicas o tecnológicas.
Durante el taller se trabajó con la metodología de Design Thinking, promoviendo el pensamiento creativo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas con impacto en la comunidad como el barrio, la escuela, el club u otros espacios.
Los organizadores explicaron que el Design Thinking es una metodología centrada en el ser humano que busca resolver problemas complejos de manera creativa y práctica y, a través de la empatía y la reiteración de procesos, se generan soluciones innovadoras que validan necesidades reales de los usuarios.
El director de Educación de Técnica y Trabajo, Claudio Dagne, participó en la actividad y explicó que es un espacio donde se trabaja sobre herramientas técnicas para los futuros profesionales. “Participan más de 190 estudiantes y docentes de toda la provincia de escuelas técnicas y centros de capacitación para el trabajo, es un encuentro que vamos a repetir durante este ciclo lectivo”, agregó Claudio Garay.
Florencia Rosas, asistente técnica del Solve for Tomorrow, dijo que la tecnología atrae a los estudiantes y en este espacio se interesan porque la pueden aplicar a la vida y sobre cualquier entorno. “Son tres horas de capacitación donde los estudiantes y docentes van a plantear los problemas y buscar soluciones disponibles. Desde Samsung buscamos que luego se implementen y llevarlas a cabo, por eso el plan es hacer un seguimiento activo con nuevos encuentros”, comentó.