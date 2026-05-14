La DGE confirmó un programa en educación financiera para estudiantes secundarios y docentes

La DGE anunció la llegada del programa "Mendoza Más Vos" para capacitar a estudiantes y docentes en las llamadas habilidades blandas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó este jueves que comenzó la inscripción para formar parte del programa Mendoza Más Vos 2026, una iniciativa educativa destinada a docentes y estudiantes de 3° y 4° años de escuelas secundarias orientadas, 4° y 5° años de escuelas secundarias técnicas, y 2° y 3° años de CENS.

"Mendoza Más Vos promueve la Educación Financiera y Tributaria en escuelas secundarias de la provincia de Mendoza, y propone el trabajo colectivo, aprendizajes en plataforma y desafíos con alcance a la comunidad en general. Además impulsa el desarrollo de habilidades blandas, y favorece una mirada integral que aúna temáticas como medio ambiente, arte, cultura y derechos humanos", explicaron desde la DGE.

Qué es el programa Mendoza Más Vos de la DGE El beneficio de Mendoza Más Vos trasciende el ámbito escolar, y reviste una oportunidad para abordar temáticas de interés juvenil que atraviesan el presente y probar otros modos de aprender y enseñar en las escuelas.

La iniciativa tiene como objetivos:

Promover el aprendizaje de conceptos fundamentales de finanzas personales y educación tributaria.

Integrar la educación fiscal con aspectos clave para la ciudadanía, destacando medioambiente, arte, cultura, solidaridad y derechos humanos.

Afianzar habilidades de planificación y gestión financiera a través de actividades colaborativas, de experimentación y con impronta recreativa. educación financiera Educación financiera en las aulas, clave según la DGE. Prensa Godoy Cruz