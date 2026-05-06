La DGE confirmó que más de 20.000 estudiantes se sumaron al curso de inteligencia artificial

Más de 20.000 estudiantes secundarios mendocinos se han sumado a programa del Ministerio de Educación ( DGE ) para formarse como operadores en inteligencia artificial, una iniciativa que forma parte de Mendoza Aumentada – Etapa II. Los detalles.

Tadeo García Zalazar, titular de la DGE, y Pablo Aristizábal, especialista en educación y tecnología , repasaron el avance de una propuesta que sigue avanzando a paso firme. El ministro recordó que “con el programa Operador de Inteligencia Artificial, estudiantes de 4º, 5º y 6º año se forman en herramientas concretas y acceden a una certificación que suma valor a su futuro laboral”.

Además, puso énfasis en que acercando estas herramientas se “amplían oportunidades y se acerca la educación a los desafíos actuales”.

Ya se incorporaron 20.134 en 100 escuelas públicas: 56 orientadas y 44 técnicas. Actualmente, el 70% está trabajando y el 30% restante se encuentra finalizando las capacitaciones docentes. Son, en total, 20 sedes distribuidas en distintas zonas de la provincia.

El programa abarca una cobertura territorial completa, por lo que estudiantes de todos los departamentos puedan acceder a la capacitación.

Mientras que el cursado es voluntario, en contraturno y con acompañamiento docente, en espacios equipados con tecnología y conectividad.

Por otro lado, el enfoque es práctico, enfocada en el uso real de herramientas de IA, con contenidos como inteligencia artificial generativa, diseño de prompts, automatización de procesos y desarrollo de asistentes digitales, junto con el uso ético y responsable de la tecnología.

Además, cuenta con una certificación oficial emitida por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), que acredita competencias en el uso de inteligencia artificial.