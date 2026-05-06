Qué pasará con los abuelos del Hogar Santa Marta tras el anuncio de Cornejo

El anuncio del gobernador Alfredo Cornejo sobre la posible venta del terreno del hogar Santa Marta encendió dudas inmediatas sobre el futuro de quienes viven allí. El predio, ubicado sobre Boulogne Sur Mer en plena Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza, ocupa media manzana en una zona donde el desarrollo inmobiliario creció fuerte en los últimos años.

Actualmente, más de 60 adultos mayores viven en el lugar, un edificio histórico frente al Parque General San Martín. La propuesta oficial es vender ese terreno para financiar una nueva residencia con mejores condiciones y mayor capacidad, lo que abrió interrogantes sobre posibles traslados.

Ante ese escenario, MDZ habló con el director de Adultos Mayores de la provincia, Lucas Luppo, quien dio definiciones concretas sobre qué pasará con los residentes y cómo será el proceso.

Luppo explicó que los residentes no serán dispersados y que el traslado solo se hará cuando exista una nueva residencia.

La principal preocupación gira en torno al destino de los adultos mayores. En ese punto, Luppo fue directo: “Los adultos mayores van a pasar de Santa Marta a la nueva residencia. No van a ser desparramados por ningún lado”.

El funcionario insistió en que no habrá desalojos ni traslados previos. “Hasta que no esté la nueva residencia, no se van a mover las personas del hogar Santa Marta”, aseguró, marcando una línea clara frente a las dudas que circularon tras el anuncio.

Incluso, remarcó que el traslado solo se daría en una situación puntual de salud. “A lo sumo, que haya una necesidad sanitaria”, explicó, descartando un movimiento masivo o anticipado.

Un proyecto sin plazos definidos

Más allá de esa garantía, el plan todavía está lejos de concretarse. Hoy no hay fechas claras para la obra ni para el eventual traslado. “No tenemos un plazo. No va a ser al corto plazo”, reconoció Luppo.

El proceso incluye varios pasos administrativos: traspasar el terreno desde el Parque al Ministerio de Salud, modificar su condición legal y avanzar con una licitación. Recién entonces se podrá definir el proyecto final.

La idea es ofrecer el terreno actual como parte de pago para construir una nueva residencia. Esa negociación con privados será clave para determinar tiempos, ubicación y características del futuro edificio.

Tranquilidad, pero con mucho por definir

Por ahora, el mensaje oficial busca llevar calma: los residentes seguirán en el hogar hasta que exista una alternativa concreta. Sin embargo, la falta de plazos y definiciones deja abierto el escenario. El proyecto avanza, pero todavía depende de decisiones políticas, administrativas y del interés del sector privado.

Mientras tanto, Santa Marta sigue funcionando, en medio de una transformación que ya empezó, pero que todavía no tiene fecha de llegada.