El electrodoméstico que muchos tiran y puede tener oro de 22 quilates

Algunos aparatos electrónicos olvidados en un cajón pueden esconder algo inesperado : oro de 22 quilates en su interior. Aunque muchas personas los descartan sin pensarlo, la ciencia demuestra que estos dispositivos contienen metales valiosos que pasan desapercibidos.

No se trata de un único electrodoméstico , sino de varios equipos de uso cotidiano. Entre ellos aparecen módems, routers, celulares antiguos, placas de computadoras, televisores y hasta microondas. Todos comparten una característica: en sus componentes internos hay pequeñas cantidades de oro de alta pureza.

El motivo es técnico. El oro es un excelente conductor eléctrico y no se oxida, lo que lo vuelve ideal para garantizar conexiones estables y duraderas. Por eso se utiliza en chips, conectores y circuitos clave, especialmente en dispositivos donde la precisión es fundamental.

Aunque cada aparato contiene muy poco oro, el volumen total de residuos electrónicos es enorme. Por ejemplo, se estima que de unas 20 placas base se pueden recuperar cerca de 450 miligramos de oro. A gran escala, una tonelada de estos desechos puede llegar a contener hasta 400 gramos del metal.

Estas son las funciones secretas de tu módem que nadie conocía y con las que podrás sacarle mayor provecho al que tenés en tu casa. Foto: Shutterstock

Nuevo método para extraer oro de basura electrónica

Durante años, extraer ese oro fue un proceso costoso y contaminante, ya que implicaba el uso de sustancias tóxicas como mercurio o cianuro. Sin embargo, científicos desarrollaron una alternativa más segura y sustentable que cambia el panorama.

El nuevo método utiliza una especie de esponja creada con proteínas del suero de leche. Este material actúa como un imán que captura los iones de oro presentes en los residuos electrónicos. Luego, mediante calor, se obtiene una pequeña pepita de oro con alta pureza.

Este avance no solo tiene valor económico. También abre la puerta a una forma más eficiente de reciclar dispositivos y reducir la contaminación. Lo que antes se consideraba basura, hoy puede convertirse en una fuente de recursos valiosos y sostenibles.