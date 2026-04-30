La Lepra convierte al Malvinas en oro: millones en la Copa Libertadores

Lepra convierte al Malvinas en oro: más de cuatro millones de dólares facturó el club mendocino tras su victoria ante La Guaira en la Copa Libertadores, demostrando un gran poderío económico y deportivo en el certamen continental.

Independiente Rivadavia goleó esta noche a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas y con ese triunfo cerró la primera vuelta de la fase de grupos de la Copa Libertadores de manera perfecta. Sin derrotas, sin empates, sin concesiones. Y con los números que lo demuestran.

La CONMEBOL no solo premia el espectáculo. Premia los resultados. Y la Lepra está cobrando.

Por participar en los tres partidos de local de la fase de grupos, el club recibe un pago base de 3.000.000 de dólares. A eso se le suman 340.000 dólares por cada partido ganado, sin importar si fue de local o visitante. Ganó a Bolívar en el debut, ganó a Fluminense en el Maracaná en una de las noches más históricas del club, y ganó esta noche a La Guaira. Tres victorias, 1.020.000 dólares en premios por mérito deportivo.

El total acumulado: 4.020.000 dólares.

Pero la historia no termina ahí.

Si con este rendimiento Independiente clasifica a los octavos de final, la CONMEBOL deposita 1.250.000 dólares adicionales. Un número que llevaría el acumulado total a 5.270.000 dólares.

Lepra vs Guaira (3)

Para un club que construyó este plantel con criterio y que hace no tanto tiempo soñaba con lucirse en fútbol grande, esa cifra no es solo dinero. Es la prueba de que lo que está construyendo Berti en el Parque es real, sostenible y cada vez más grande.

La Lepra no para. Y el mundo empieza a entenderlo.