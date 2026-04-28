La firme decisión de Alfredo Berti para comenzar un mes decisivo
Independiente Rivadavia afrontará un mayo en donde habrá definiciones en el torneo Apertura y la Copa Libertadores. Qué hará el Míster.
Luego de la histórica goleada ante Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino, el plantel de Independiente Rivadavia ya se enfoca en la recta final del semestre, en donde buscará no sólo luchar por el título del torneo Apertura, sino también intentará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Con un presente inmejorable e inédito, con un equipo que lidera tanto la zona B del certamen local como la tabla anual de posiciones, el conjunto de Alfredo Berti también está primero en el grupo C del torneo continental, por lo que las expectativas están por las nubes en el mundo Lepra.
Sin embargo y más allá de los logros que ya consiguió el equipo, lo más importante pasará durante el mes de mayo, ya que el Azul del Parque buscará coronar con otro título un 2026 que ya marcó un antes y un después en su historia. Por lo pronto, desde el lunes que viene, estará a sólo cuatro partidos de obtener su segunda estrella.
La firme decisión de Alfredo Berti
De cara a los próximos compromisos, que serán determinantes para Independiente Rivadavia, el director técnico Alfredo Berti tiene en mente una puntillosa diagramación con el objetivo de equilibrar las cargas por un lado, pero sin descuidar las dos competencias por el otro, ya que podría jugar 9 partidos en apenas 28 días.
La intención del entrenador es afrontar el partido ante Deportivo La Guaira de Venezuela de este jueves a las 19 con el mismo equipo que viene de ganarle a Gimnasia, y cuidar a la mayoría de esos titulares en el choque ante Aldosivi de Mar del Plata, que se jugará el próximo domingo a las 13.30 en el estadio José María Minella por la fecha 9.
Después de esos dos encuentros, la Lepra tendrá que recibir a Fluminense de Brasil, el miércoles 6 de mayo a las 21.30, y posteriormente se iniciará la fase final del Apertura, en donde se jugarán los octavos de final, cuartos de final y semifinales en apenas una semana. Además, podría sumarse un décimo encuentro en el mes, que sería el juego ante Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.