La firme decisión de Alfredo Berti para comenzar un mes decisivo

Con un presente inmejorable e inédito, con un equipo que lidera tanto la zona B del certamen local como la tabla anual de posiciones, el conjunto de Alfredo Berti también está primero en el grupo C del torneo continental, por lo que las expectativas están por las nubes en el mundo Lepra.

Sin embargo y más allá de los logros que ya consiguió el equipo, lo más importante pasará durante el mes de mayo, ya que el Azul del Parque buscará coronar con otro título un 2026 que ya marcó un antes y un después en su historia. Por lo pronto, desde el lunes que viene, estará a sólo cuatro partidos de obtener su segunda estrella.

De cara a los próximos compromisos, que serán determinantes para Independiente Rivadavia , el director técnico Alfredo Berti tiene en mente una puntillosa diagramación con el objetivo de equilibrar las cargas por un lado, pero sin descuidar las dos competencias por el otro, ya que podría jugar 9 partidos en apenas 28 días.

Lepra en Brasil Después del Maracanazo, el CSIR se prepara para recibir a La Guaira con el objetivo de acercarse a la clasificación. Fotobaires

La intención del entrenador es afrontar el partido ante Deportivo La Guaira de Venezuela de este jueves a las 19 con el mismo equipo que viene de ganarle a Gimnasia, y cuidar a la mayoría de esos titulares en el choque ante Aldosivi de Mar del Plata, que se jugará el próximo domingo a las 13.30 en el estadio José María Minella por la fecha 9.

Después de esos dos encuentros, la Lepra tendrá que recibir a Fluminense de Brasil, el miércoles 6 de mayo a las 21.30, y posteriormente se iniciará la fase final del Apertura, en donde se jugarán los octavos de final, cuartos de final y semifinales en apenas una semana. Además, podría sumarse un décimo encuentro en el mes, que sería el juego ante Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.