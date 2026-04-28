La contundente advertencia de Úbeda a horas de la visita de Boca a Cruzeiro: "Vamos a jugar de igual a igual"

Este martes a las 21:30 (hora de Argentina), el Boca de Claudio Úbeda tendrá una prueba de fuego para mantener su gran presente futbolístico cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores .

Este compromiso será fundamental para ambos equipos, ya que el equipo dirigido por el Sifón buscará dar el golpe en Brasil y llevarse los tres puntos para así mantener su puntaje perfecto en el certamen continental. Por su parte, la Raposa necesita recomponerse del duro golpe que recibió en la última fecha ante Universidad Católica (perdió 2-1 de local) y volver a sumar de a tres.

A horas del choque en el Estadio Mineirao, Úbeda habló con los medios en la llegada del plantel al hotel y allí lanzó una fuerte advertencia: “En este tipo de partidos tenemos que ser muy estratégicos y ordenados, tener en claro cómo hay que jugarlo. Sabemos que somos Boca y vamos a jugar de igual a igual como lo hacemos siempre, pero sabiendo que el margen de error es chico cuando se cometen errores”, lanzó en primera instancia.

“Primero, un equipo tiene que ser sólido desde lo defensivo, recibir la menor cantidad de goles posibles y desde ahí poder dar seguridad para que el equipo pueda soltarse. Ahí está el secreto de cómo tenemos que enfrentar a un equipo que tiene la necesidad de sumar en Copa, que va a proponer y nosotros tenemos que ser inteligentes para encontrar los espacios y contraatacar”, continuó.

Por otro lado, el Sifón se mostró confiado en llevarse los tres puntos de Belo Horizonte: “Vamos a enfrentar a un rival difícil, que tiene buenos jugadores y se hace fuerte de local, pero confiamos en la capacidad de los nuestros”, sentenció.

“Están mirando otra situación, que también atraviesan en el torneo local, pero es un equipo de jerarquía, con jugadores importantes y un entrenador que viene repitiendo las formaciones iniciales y eso da confianza en cuanto a respaldo. Jugar Copa Libertadores es tener en cuenta que las dificultades de visitante se pueden presentar y tenés que saber cómo solucionarlas, ante equipos con buenas plantillas para competir”, concluyó.