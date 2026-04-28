Cuáles son las 10 selecciones peor rankeadas del Mundial 2026 según la FIFA

Con con el aumento de la cantidad de participantes a 48 equipos, clasificaron al Mundial 2026 varios contendientes que están muy abajo en el Ranking.

Faltan 44 días para el Mundial 2026. Esta edición será muy distinta a sus predecesoras, especialmente por el hecho de que por primera vez contará con tres sedes distintas -lo máximo había sido dos en Corea/Japón 2002- y por contar con 48 equipos participantes, lo que también le agregará una fase más al certamen (los dieciseisavos).

Pese a aumentar la cantidad de contendientes, quedaron igualmente afuera algunas selecciones grandes como Italia (el caso más resonante) y otras históricas como Chile, Dinamarca, Nigeria o Camerún. En contraste, pudieron clasificar algunas mucho más débiles en los papeles, muchas de las cuales tendrán su debut en la máxima cita ecuménica.

Selección Haití Haití es la segunda peor rankeada del Mundial. @fhfhaiti

De acuerdo con el Ranking FIFA, el cual se elabora teniendo en cuenta los resultados obtenidos, nivel de los rivales, competencia y expectativas previas, Nueva Zelanda es el combinado nacional peor rankeado que jugará la Copa del Mundo, ya que se ubica en el 85° lugar. Si bien se sabe que no son una potencia, ni mucho menos, no deja de ser sorpresivo, ya que los All Whites tienen algo de historia en el torneo -clasificaron a España 1982 y Sudáfrica 2010, aunque en ambas quedaron afuera en fase de grupos-. Sin embargo, no los ayuda el hecho de jugar en Oceanía y tener enfrente equipos muy débiles que no le suman demasiado.

La segunda peor rankeada que jugará el Mundial es Haití (83°), que tendrá su segunda participación tras haber disputado la edición de Alemania 1974 -perdió sus 3 partidos-. Completa el podio la sorprendente Curazao (82°), que se encuentra en su mejor momento histórico y tendrá en Estados Unidos, México y Canadá su debut absoluto en el certamen.