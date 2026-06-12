¡Atención, Scaloni! La mala noticia que recibió Argelia a pocos días del debut frente a la Selección argentina

A pocos días del debut en el Mundial 2026 frente a la Selección argentina, Argelia recibió una noticia que complica los planes de Vladimir Petkovic.

A menos de una semana del partido ante la Selección argentina, Argelia sufrió una baja sensible en su plantel. Ramy Bensebaini, uno de los futbolistas de mayor experiencia del equipo y habitual titular en la defensa, quedó descartado para el encuentro del próximo martes por el Grupo J del Mundial 2026.

El defensor del Borussia Dortmund arrastra una lesión en el tobillo izquierdo desde el tramo final de la temporada europea. Esa molestia ya le había impedido participar de los amistosos preparatorios frente a Países Bajos y Bolivia, aunque el cuerpo técnico decidió incluirlo igualmente en la lista mundialista con la esperanza de recuperarlo durante el torneo.

Argelia recibió una mala noticia antes de enfrentar a la Selección Ramy Bensebaini Ramy Bensebaini, defensor de Argelia. La ausencia de Bensebaini genera un problema adicional para Vladimir Petkovic. El entrenador no cuenta con otro zaguero zurdo natural para completar la línea de tres defensores que suele utilizar, por lo que deberá recurrir a variantes improvisadas para cubrir ese sector de la cancha.

Según informó La Gazette du Fennec, uno de los medios deportivos más importantes de Argelia, el elegido sería Jaouen Hadjam. El futbolista de Young Boys ocuparía el sector izquierdo de la defensa pese a desempeñarse habitualmente con la pierna contraria. Aissa Mandi y Zineddine Balaïd completarían la última línea.