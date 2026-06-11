Atento, Scaloni: Carlos Lampe, arquero de Bolivia, reveló por dónde Argentina puede lastimar a Argelia

El experimentado arquero boliviano enfrentó a Argelia en un amistoso y detalló aspectos tácticos que podrían resultar claves para el elenco de Lionel Scaloni.

El once inicial de Argelia frente a Países Bajos. El martes próximo será el primer rival de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

A pocos días del debut mundialista en Kansas, la Selección argentina sigue estudiando a Argelia, el primer rival del elenco dirigido por Lionel Scaloni en el Grupo J. En ese contexto, Carlos Lampe, histórico arquero de Bolivia con pasado en Boca y Vélez, compartió sus sensaciones luego del amistoso preparatorio que disputó frente al seleccionado africano.

El experimentado guardameta aseguró que uno de los aspectos más vulnerables del equipo dirigido por Vladímir Petkovic aparece cuando debe retroceder y reorganizarse defensivamente. "Argelia es un rival que no sentí que presione bien. Todo el primer tiempo salimos limpio. Teníamos el jugador libre por derecha", explicó en declaraciones a TyC Sports.

Los detalles que observó Carlos Lampe El arquero de Bolivia analizó a Argelia El arquero de Bolivia analizó a Argelia TyC Sports Según el arquero boliviano, una de las zonas más débiles del conjunto africano aparece cuando el rival logra progresar por el sector izquierdo de su ataque. "El lado más débil de ellos es cuando les progresás por izquierda. Por ahí podíamos meter un cambio de frente o que el central resetee el juego, atacar por el lado de Mahrez", analizó.

Lampe también remarcó que Argelia suele dejar espacios cuando el rival rompe líneas con movimientos profundos. "Rompiendo al espacio y llegando de atrás. Por ahí está el partido porque ellos van a estar muy cerrados esperando un contragolpe", sostuvo al describir una posible receta para generar peligro.

Riyad Mahrez, la gran figura de Argelia El ex Manchester City, Riyad Mahrez, es la principal figura de Argelia. @riyadmahrez26.7 De todos modos, también lanzó una advertencia para la Scaloneta. El arquero destacó que el principal argumento ofensivo de Argelia es el contraataque, especialmente a través de Mohamed Amoura. "Hay que cuidar la contra porque en el segundo tiempo lo padecimos", señaló. Más allá de las observaciones tácticas, Lampe consideró que Argentina tiene herramientas suficientes para imponerse, aunque recordó que ningún rival mundialista puede ser subestimado.