Boca ya tomó una decisión con Sebastián Villa y espera la respuesta de Independiente Rivadavia

Lo que hace algunas semanas parecía apenas una posibilidad de mercado, hoy empieza a transformarse en una operación concreta. En Boca están decididos a ir por Sebastián Villa y ya comenzaron a dar pasos firmes para intentar concretar el regreso del delantero colombiano durante este mercado de pases.

La señal más clara llegó desde la propia estructura del plantel. En la Ribera comenzaron a liberar cupos de extranjero, una condición indispensable para avanzar por el futbolista que actualmente milita en Independiente Rivadavia.

La nacionalización de Bareiro y la decisión de no renovar el vínculo de Ander Herrera forman parte de una estrategia que tiene un destinatario claro: Sebastián Villa.

Puertas adentro del club consideran que el colombiano reúne las características que busca el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena para afrontar la segunda mitad de la temporada y los desafíos internacionales que aparecen en el horizonte.

Sin embargo, el principal escollo no parece estar en el deseo del jugador ni en la voluntad de Boca.

El problema está en los números.





Independiente Rivadavia Sebastián Villa volvió al gol contra Bolivar EFE

La diferencia que puede trabar la operación

Mientras desde Boca aseguran que la salida de Villa podría resolverse por una cifra cercana a los seis millones de dólares, en Independiente Rivadavia manejan una postura muy distinta.

En la Lepra sostienen que el valor para desprenderse de una de sus principales figuras ronda los diez millones de dólares.

La diferencia no es menor.

Son cuatro millones de dólares que podrían transformarse en el eje central de una negociación que promete extenderse durante las próximas semanas.

Según trascendió, el conflicto radicaría en que no existiría una cláusula tradicional establecida de manera formal en el contrato, sino un acuerdo previo entre las partes respecto de las condiciones de una eventual salida.

Por eso, más allá de las versiones que circulan, el verdadero valor de la operación deberá resolverse en una mesa de negociación.

independiente rivadavia barracas sebastian villa (14) Sebastián Villa contaba con una de las últimas posibilidades de formar parte de la lista para el Mundial. Alf Ponce Mercado / MDZ

El capítulo judicial también avanza

Otro aspecto importante de la historia ocurre fuera de la cancha.

Los abogados de Boca y los representantes legales de Villa trabajan para encontrar una salida definitiva a los conflictos judiciales que mantienen enfrentadas a ambas partes desde la salida del futbolista del club.

La intención sería que las demandas cruzadas queden sin efecto en caso de concretarse el regreso del colombiano.

Además, el panorama judicial del jugador parece estar mucho más encaminado que meses atrás. En el entorno de Villa entienden que las causas que complicaban su situación están cerradas o muy cerca de una resolución definitiva, un factor que facilita cualquier negociación futura.

Arce y Villa, armas letales de este Independiente Rivadavia Alex Arce y Sebastián Villa dos figuras de la Lepra. Alf Ponce Mercado /MDZ





En Mendoza esperan definiciones

Mientras Boca avanza y Villa observa el desarrollo de las conversaciones, en Independiente Rivadavia siguen atentos.

La Lepra sabe que retener al colombiano sería una señal deportiva muy fuerte para afrontar el segundo semestre, pero también entiende que una oferta importante puede resultar difícil de rechazar.

Por ahora no hay acuerdo económico ni una propuesta formal que destrabe la situación.

Lo que sí existe es una decisión política y deportiva de Boca de volver a contar con Sebastián Villa.

Y cuando un club de ese peso toma una decisión, generalmente las negociaciones terminan acelerándose.

La novela recién empieza, pero en la Ribera ya comenzaron a mover las piezas. Ahora falta saber si Independiente Rivadavia y Boca logran ponerse de acuerdo sobre cuánto vale uno de los futbolistas más determinantes del fútbol argentino.