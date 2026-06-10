La buena noticia que recibió Independiente Rivadavia en medio de la polémica por Villa
Luego de un día agitado por el posteo del delantero colombiano, Independiente Rivadavia tuvo una novedad judicial que trajo algo de alivio.
Después de un martes agitado por el Parque, debido a la polémica publicación del delantero Sebastián Villa en sus redes sociales, Independiente Rivadavia recibió una buena noticia que trajo cierta sensación de alivio de cara al segundo semestre.
En horas de la tarde de ayer, el futbolista colombiano realizó un enigmático posteo en su cuenta oficial de Instagram que dejó entrever el deseo del jugador de un posible traspaso a Boca durante el actual mercado de pases.
Esta llamativa expresión de Villa generó un sinfín de interrogantes en las altas esferas del club, ya que según confesaron puertas adentro no se la esperaban, y además volvió a agitar el avispero en relación al futuro del delantero, quien ya regresó a Mendoza.
La buena noticia que recibió Independiente Rivadavia
Mientras la novela por Sebastián Villa tiene más capítulos, la institución del Parque recibió este miércoles una buena noticia de cara al segundo semestre, en donde el equipo de Alfredo Berti deberá afrontar tres competencias.
La novedad tiene que ver con la decisión que tomó la Justicia de Tucumán de ratificar la absolución de los exjugadores de Vélez en la causa por presunto abuso sexual, en un confuso episodio que ocurrió en la provincia norteña en 2024.
Dentro del grupo de futbolistas figura José Florentín, mediocampista de la Lepra, quien había sido denunciado por una joven junto a sus excompañeros Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio.
Por qué la Justicia ratificó su decisión
Este martes, la vocal del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial Capital, Patricial del Valle Carugatti, rechazó el recurso de amparo presentado por la querella contra la sentencia de absolución que se había dictado el año pasado.
El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto José Paz Almonacid consideró que no existían elementos suficientes para sostener la acusación penal y sobreseyó a los cuatro deportistas.
Sin embargo, la defensa de la joven denunciante presentó un planteo de nulidad y exclusión probatoria, que fue rechazado en las últimas horas ya que el pedido no logró demostrar arbitrariedad ni errores que justificaran revocar la sentencia recurrida.