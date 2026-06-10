La buena noticia que recibió Independiente Rivadavia en medio de la polémica por Villa

Luego de un día agitado por el posteo del delantero colombiano, Independiente Rivadavia tuvo una novedad judicial que trajo algo de alivio.

Mientras goza de sus vacaciones, el plantel de Independiente Rivadavia recibió una buena noticia.

Después de un martes agitado por el Parque, debido a la polémica publicación del delantero Sebastián Villa en sus redes sociales, Independiente Rivadavia recibió una buena noticia que trajo cierta sensación de alivio de cara al segundo semestre.

En horas de la tarde de ayer, el futbolista colombiano realizó un enigmático posteo en su cuenta oficial de Instagram que dejó entrever el deseo del jugador de un posible traspaso a Boca durante el actual mercado de pases.

Historia Sebastián Villa Esta llamativa expresión de Villa generó un sinfín de interrogantes en las altas esferas del club, ya que según confesaron puertas adentro no se la esperaban, y además volvió a agitar el avispero en relación al futuro del delantero, quien ya regresó a Mendoza.

La buena noticia que recibió Independiente Rivadavia Mientras la novela por Sebastián Villa tiene más capítulos, la institución del Parque recibió este miércoles una buena noticia de cara al segundo semestre, en donde el equipo de Alfredo Berti deberá afrontar tres competencias.

José Florentín abuso sexual José Florentín fue sobreseído nuevamente de la causa por presunto abuso sexual. X La novedad tiene que ver con la decisión que tomó la Justicia de Tucumán de ratificar la absolución de los exjugadores de Vélez en la causa por presunto abuso sexual, en un confuso episodio que ocurrió en la provincia norteña en 2024.