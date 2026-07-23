Gimnasia y Esgrima sorprendió al campeón y la Lepra volvió a sufrir en el Torneo Proyección

La segunda fecha del Torneo Clausura Proyección dejó sensaciones completamente opuestas para los representantes mendocinos. Mientras Gimnasia y Esgrima consiguió una de las victorias más importantes del campeonato al derrotar de visitante a Racing , vigente campeón del Apertura, Independiente Rivadavia volvió a tropezar y todavía no pudo sumar puntos en el certamen.

Después del traspié en el debut frente a Sarmiento de Junín, el equipo dirigido por Luciano Cipriani reaccionó de la mejor manera y dio el golpe en Avellaneda al imponerse 3 a 2 sobre Racing.

El Lobo construyó una gran victoria con los goles de Lautaro Díaz , Luciano Videla y Juan Nallib , en un partido que dominó durante gran parte del desarrollo y en el que supo sostener la ventaja pese a la reacción de la Academia en el complemento.

Más allá de los tres puntos, el triunfo tiene un valor especial por el rival y le permite a Gimnasia recuperar confianza en un torneo que recién comienza.

La realidad de la Lepra es distinta. El conjunto dirigido por Nicolás Medina cayó 2 a 1 frente a Independiente de Avellaneda en la Ciudad Deportiva y sumó su segunda derrota consecutiva en el Clausura.

El único gol azul lo marcó Matías Salvo, de penal, mientras que Mirko Díaz anotó por duplicado para el Rojo, que se llevó los tres puntos de Mendoza.

Independiente Rivadavia había debutado con una derrota ante Atlético de Rafaela y ahora buscará recuperarse en la próxima jornada para no perder terreno en las primeras fechas del campeonato.

Con apenas dos jornadas disputadas, el balance para los mendocinos muestra dos caras bien diferentes: Gimnasia celebró un triunfo de enorme impacto ante el campeón vigente, mientras que Independiente Rivadavia deberá reaccionar rápidamente para empezar a sumar y cambiar el rumbo del torneo.