Las tres sorpresas del equipo de Gimnasia y Esgrima para el debut y las obras en el Víctor Legrotaglie

Después de 81 días sin competencia oficial , Gimnasia y Esgrima volverá a salir a la cancha y todo indica que Guillermo Franco ya tiene definido el equipo para afrontar el debut en la segunda parte de la temporada de la Superliga Argentina.

El entrenador apostaría por Rigamonti en el arco; una defensa integrada por Franco, Mondino, Muñoz y Recalde ; en la mitad de la cancha estarían Antonini, Ceballos, Sabatini y Fernández , mientras que Lencioni acompañará a Modica en el ataque.

Dentro del equipo aparecen tres novedades importantes . La primera es la presencia de Franco como lateral derecho, una variante que llama la atención dentro del armado defensivo. La segunda pasa por el ingreso de Recalde , quien reemplazará a Saavedra , suspendido por una fecha tras la expulsión sufrida en clásico contra Independiente Rivadavia del primer semestre.

La tercera modificación está en la mitad de la cancha. Ceballos ocuparía el lugar de O'Connor , quien se perfilaba para ser titular pero sufrió una molestia física en los últimos entrenamientos y no llegará en condiciones al encuentro frente al Ferroviario.

Mientras el plantel ajusta los últimos detalles para el debut, Gimnasia también trabaja para que el Víctor Antonio Legrotaglie presente una imagen renovada de cara al inicio del segundo semestre.

La institución avanza con una importante serie de obras en la zona baja del estadio y aseguró que los trabajos están próximos a finalizar. Las mejoras incluyen la remodelación del vestuario local, el vestuario visitante, el gimnasio, la sala de prensa y los distintos espacios que conforman ese sector del estadio.

A esto se suma el recambio de las butacas en los bancos de suplentes, uno de los detalles más visibles de la renovación.

Desde el club destacaron que el objetivo es que todas las obras estén terminadas en los próximos días, para que el Víctor Legrotaglie luzca en óptimas condiciones cuando vuelva a recibir al Lobo en el comienzo de la segunda parte del campeonato.

De esta manera, Gimnasia no solo llega con el equipo prácticamente definido para el debut, sino también con un estadio que busca estar a la altura de las expectativas de sus hinchas en un semestre que ilusiona a todo el pueblo mensana.