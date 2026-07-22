Agustín Módica, sin pelos en la lengua para referirse al principal desafío de Gimnasia

El delantero de Gimnasia y Esgrima habló en la previa del debut en el torneo Clausura y se refirió a las expectativas para el segundo semestre.

Gimnasia y Esgrima continúa con la puesta a punto y encara la recta final de la preparación de cara al debut en el torneo Clausura, previsto para el próximo viernes como local. Agustín Módica, delantero del Lobo, habló de lo que se viene y fue contundente al referirse al objetivo principal del equipo.

En diálogo con el programa Digamos Todo, por MDZ Radio FM 105.5, el atacante nacido en Savona, Italia, afirmó que el equipo llega al cien por cien: "Estamos con mucha expectativa, con muchas ganas, nos venimos preparando hace mucho tiempo para este partido, que es muy importante".

Agustín Módica, en plena pretemporada del Lobo. Prensa GyE "Estamos muy bien desde lo físico, tuvimos mucho tiempo para preparar esto, así que ojalá podamos ganar el viernes acá en casa", expresó sobre el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que se disputará el viernes desde las 16.45 en el estadio Víctor Legrotaglie.

Agustín Módica y el desafío de Gimnasia y Esgrima En relación a los objetivos del Blanquinegro para la segunda parte de la temporada, el atacante de 23 años comentó que "mantuvimos una base, que no es fácil, menos hoy en día en el fútbol argentino. Y tenemos equipo para demostrar. Obviamente que vamos a luchar por quedarnos en primera y por meternos en los playoffs, que es el objetivo principal que tenemos".

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, ajusta detalles para el debut del Mensana. X Gimnasia y Esgrima Y sobre esto último fue contundente: "La palabra descenso ya la dejamos atrás, porque demostramos que tenemos muchas armas y herramientas para no volver al Nacional. Ahora tenemos el enfoque en otra cosa, que es clasificar a los playoffs y que va de la mano también con meterse en alguna copa. Tenemos plantel para hacerlo, estamos preparados para eso, así que que vamos a ir por eso".