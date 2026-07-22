Boxeo: el mendocino Coki Soto vuelve al ring para defender su corona sudamericana

El campeón mendocino expondrá por segunda vez el título Sudamericano de peso ligero este sábado en la Federación Argentina de Box.

Alfredo "Coki" Soto volverá a tener una cita importante con su carrera. El boxeador nacido en Medrano, una de las grandes figuras del boxeo mendocino de la actualidad, realizará este sábado la segunda defensa de su título Sudamericano de peso ligero cuando enfrente al porteño Denis Alejandro Fierro en el combate estelar de la velada que se disputará en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en Buenos Aires. La pelea será televisada por TyC Sports.

Boxeo: Soto defenderá su corona Sudamericana El pupilo de Pablo Chacón llega con un récord de 18 victorias, una derrota y 12 nocauts, consolidado como uno de los mejores exponentes del boxeo cuyano. La corona continental la conquistó en diciembre de 2025, cuando noqueó al colombiano Carlos Rayo en Junín, y este año ya superó con éxito su primera defensa ante el chileno Alexander Domínguez.

Ahora tendrá un nuevo desafío frente a Denis Alejandro Fierro (9-2, 3 KO), un rival zurdo y combativo al que el mendocino respeta, aunque confía plenamente en el trabajo realizado durante la preparación.

Categoría: ligero, Título Actual: Sudamericano y Fedelatin AMB. Actualmente tercero en el ranking argentino y sexto en el ranking AMB. Gimnasio Pablo Chacón. "Hemos hecho una preparación extraordinaria. Llegamos de la mejor manera", aseguró Soto en la previa, convencido de que el esfuerzo de los últimos meses puede volver a darle una gran alegría. También destacó que enfrente tendrá "un rival duro, zurdo y guerrero", por lo que espera "brillar arriba del ring y terminar con la mano en alto".

Como suele hacerlo antes de cada presentación, el campeón también tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañan en cada paso de su carrera, especialmente para la gente de Medrano y del departamento de Junín, que siguen de cerca el crecimiento del boxeador mendocino.