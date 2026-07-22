Tigre podría recibir una dura sanción de la Conmebol por la bandera de Malvinas: qué dice el reglamento

Tigre se expone a un castigo por festejar el triunfo ante Nacional con una bandera idéntica a la que exhibieron los jugadores de la Selección vs. Inglaterra

Luego del triunfazo ante Nacional por la Copa Sudamericana, Tigre festejó con la bandera de las Islas Malvinas.

Tigre dio un paso gigante hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al golear 3-0 a Nacional en Montevideo. Pero más allá del resultado deportivo, uno de los momentos que más repercusión generó fue el festejo de los jugadores con una bandera que exhibía la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" frente a la tribuna visitante.

La celebración replicó la que había protagonizado la Selección argentina después de derrotar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, en el ámbito de la Conmebol, la exhibición de mensajes considerados políticos o ideológicos está penada dentro de las normativas disciplinarias y podría derivar en una sanción para el club de Victoria.

El artículo que podría complicar a Tigre Tigre celebró la goleada en Montevideo con una bandera sobre Malvinas X @AgussGerez Según el Artículo 12.2.e del Código Disciplinario de la Conmebol, pueden aplicarse sanciones cuando se utilicen "gestos, palabras, cánticos, objetos u otro medio para transmitir cualquier mensaje no apropiado en un evento deportivo, particularmente si es de naturaleza política, ideológica, religiosa, ofensiva o provocativa". En función de esa interpretación, el organismo podría abrir un expediente disciplinario.

Además, el Manual de Clubes de la Conmebol, en su artículo 5.8.3 sobre "Exhibición de mensajes", prohíbe mostrar mensajes políticos, religiosos, comerciales o conmemorativos durante el partido, en la previa, en el post partido o en actividades relacionadas con el encuentro sin autorización previa del organismo. Al tratarse de un partido correspondiente al playoff de octavos de final, la multa económica prevista es de al menos 8.000 dólares y puede ascender en caso de reincidencia.