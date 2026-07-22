Terror en Uruguay: hinchas de Tigre fueron baleados tras la victoria ante Nacional por Copa Sudamericana

Los micros que transportaban a los simpatizantes de Tigre tras la victoria del equipo argentino ante Nacional de Uruguay por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana , fueron atacados a balazos en la ciudad de Montevideo .

El violento episodio ocurrió cuando la caravana de ómnibus que trasladaba a los hinchas visitantes abandonaba el Gran Parque Central con destino a Colonia para regresar a la Argentina, en la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, y dos hombres que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra al menos dos de los vehículos.

El micro que encabezaba la caravana fue el más afectado y recibió alrededor de diez disparos, de acuerdo con los primeros testimonios y la información policial, y las balas impactaron contra los vidrios laterales y provocaron escenas de pánico entre los pasajeros.

Según denunciaron algunas de las personas que viajaban en los ómnibus, la custodia policial habría dejado avanzar a la caravana sin acompañamiento, situación que fue cuestionada por los propios hinchas. “Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced”, relataron algunos de los pasajeros tras el ataque.

Como consecuencia del hecho, al menos una persona sufrió una herida de bala y fue trasladada al Hospital del Cerro, donde quedó internada fuera de peligro. Además, otros simpatizantes recibieron asistencia médica por lesiones y heridas menores provocadas por los impactos y la rotura de los cristales.

De acuerdo con la información brindada por la Policía uruguaya, los agresores escaparon del lugar tras efectuar los disparos, son intensamente buscados y las primeras investigaciones apuntan a integrantes de la barra brava de Nacional que habrían esperado el paso de los ómnibus luego de la derrota de su equipo.

El ataque ocurrió minutos después de que Tigre diera un paso importante hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana, al imponerse por 3 a 0 en el Gran Parque Central, un buen resultado teniendo en cuenta que la revancha se disputará la próxima semana en Victoria.

Las imágenes del interior de uno de los micros, con manchas de sangre, vidrios destrozados e impactos de bala, comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión por la gravedad del episodio.